Cadillac LYRIQ 2023 : les réservations débutent aujourd’hui

C’est aujourd'hui à 16h que débutent les réservations pour le tout nouveau Cadillac LYRIQ 2023, le premier VUS électrique de la marque et un des fers de lance de la transition du constructeur General Motors vers les véhicules zéro émission.

On vous en parle étant donné que le LYRIQ sera disponible en quantité limitée à partir de l’automne 2022 et que la demande risque d’être forte pour différentes raisons.

Principalement, c’est le niveau de luxe et de technologie pour le prix qui impressionne. Offert à partir de 69 898 $ (plus les frais de préparation de 2 200 $), le Cadillac LYRIQ 2023 épate avec un design avant-gardiste qui frappe fort et un immense écran incurvé de 33 pouces à l’intérieur. Il comprend de série le système de conduite semi-autonome Super Cruise et un dispositif de réduction des sons ambiants pour le summum de la détente au volant.

Photo: General Motors

Malheureusement, la seule configuration offerte initialement sera un modèle avec un moteur électrique qui transfère sa puissance aux roues arrière uniquement. À ce niveau, le LYRIQ est désavantagé par rapport à bien d’autres VUS électriques, récents ou à venir. La puissance s’élève à 340 chevaux et le couple à 325 livres-pied. Quant à l’autonomie, Cadillac promet environ 480 kilomètres – mieux que tous sauf le Tesla Model Y (525 km), qui n’est toutefois pas à la hauteur côté assemblage et finition.

Et pour ceux que ça inquiète, le LYRIQ tire son énergie de la nouvelle batterie Ultium, développée en partenariat entre General Motors et LG Chem, non pas celle du fournisseur coréen qui est à l’origine de nombreux incendies dans des Chevrolet Bolt EV et Hyundai Kona électriques.

Photo: General Motors

Si le Cadillac LYRIQ 2023 vous intéresse, ne perdez pas de temps à réserver un exemplaire. Cela dit, faites vos devoirs et n’oubliez pas de considérer des alternatives comme l’Audi e-tron, le Jaguar I-PACE ainsi que les futurs BMW iX, Volvo C40 Recharge et Mercedes-Benz EQB.

En vidéo : Premier coup d'oeil au Cadillac LYRIQ 2023