Chevrolet Bolt EV 2022 : plus de style et un prix réduit

Déjà plus de 100 000 Chevrolet Bolt EV ont été vendues dans le monde depuis son lancement pour l’année-modèle 2017, dont quelque 13 000 au Canada. Cinq ans plus tard, la compacte électrique de General Motors se refait une beauté et réduit considérablement son prix pour attirer encore plus d’acheteurs.

Son dévoilement s’est fait dimanche en même temps que le très attendu multisegment électrique de Chevrolet, la Bolt EUV 2022, qui partage la même architecture.

Nouveau look en dehors comme en dedans

Physiquement, la Bolt EV conserve la même silhouette, mais sa partie avant change du tout au tout. Une seule « calandre » apparaît, soit celle qui se trouve au bas. Elle a été remodelée et arbore un panneau de couleur assortie à la carrosserie. Pendant ce temps, le capot se fond dans le pare-chocs, ce qui rend le look encore plus épuré et raffiné.

Photo: General Motors

Remarquez aussi comment les nouveaux phares et feux avant sont intégrés. Les designers de Chevrolet se sont inspirés des grands VUS comme le Tahoe et le Suburban, mais en leur donnant un style unique propre aux modèles électriques. Les feux arrière sont également modernisés.

À l’intérieur, la compagnie a écouté les clients et installé des sièges plus confortables et plus attrayants (avec des coutures contrastantes). On retrouve un écran central tactile de 10,2 pouces, tandis que les commandes de chauffage et ventilation en dessous ont été repensées. Derrière le volant à base plate arborant le logo de Chevrolet en noir, l’instrumentation numérique de huit pouces a été améliorée pour offrir plus de détails.

Sur la console, le levier de vitesses a été remplacé par des boutons et interrupteurs pour libérer de l’espace. Un nouveau bouton pour la conduite à une seule pédale permet de garder le système actif entre les utilisations de la voiture.

Photo: General Motors

Côté technologie, Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont disponibles, tout comme de nouvelles applications intégrées dont l’assistant Alexa, Spotify, The Weather Channel et plus encore.

Même groupe motopropulseur

La Chevrolet Bolt EV 2022 continue d’exploiter une motorisation électrique de 150 kilowatts (200 chevaux) qui fournit un couple de 266 livres-pied. Sa batterie au lithium-ion de 65 kWh procure toujours une autonomie de 417 kilomètres lorsqu’elle est pleinement rechargée.

Un nouveau câble de recharge à double intensité est disponible en option, permettant de brancher la Bolt EV autant dans des prises de 120 volts que dans celles de 240 volts. Le chargeur de bord a maintenant une capacité allant jusqu’à 11 kilowatts. Par ailleurs, en se servant d’une borne rapide publique, Chevrolet mentionne qu’on pourra regagner jusqu’à 160 kilomètres d’autonomie en 30 minutes.

Photo: General Motors

Grosse baisse de prix

Le meilleur dans tout ça est certainement le prix réduit de la Chevrolet Bolt EV 2022. Alors que le modèle actuel affiche un PDSF de 44 998 $, le nouveau débute à 38 198 $ – une baisse de 6 800 $! À cela s’ajoutent les frais de transport et de préparation de 1 800 $, mais n’oubliez pas de soustraire les rabais fédéral et provincial totalisant 13 000 $.

« Nous sommes engagés à rendre les véhicules électriques plus accessibles pour tous. La Bolt EV redessinée offre aux consommateurs plus de choix et de raisons de passer à l’électrique », a déclaré le président et directeur général de GM Canada, Scott Bell.

La Chevrolet Bolt EV 2022 entrera en production vers la fin du printemps et sera en vente au cours de l’été. Au fait, on ignore ce qu’il adviendra de cette voiture dans l’avenir, mais l’ingénieur en chef Jesse Ortega nous a confirmé qu’elle n’adoptera pas la nouvelle architecture avec batterie Ultium de GM, qui fournit une autonomie supérieure.

En vidéo: les Chevrolet Bolt et Bolt EUV 2022 en action