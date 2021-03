GMC Terrain 2022 : après un an de retard, il arrive enfin!

Le GMC Terrain a droit à une bonne mise à jour pour 2022 après un délai d’un an occasionné par la pandémie de COVID-19. Au menu : un design actualisé, un raffinement accru, une nouvelle version AT4 et quelques technologies supplémentaires.

D’abord, les changements apportés à l’extérieur comprennent une calandre redessinée et d’apparence plus robuste sur l’ensemble des versions, de nouveaux phares et feux arrière (tous à DEL), quatre nouvelles couleurs de carrosserie ainsi que des jantes de 18 et 19 pouces au design retouché. L’ensemble Elevation au look plus sportif est de retour.

Dans l’habitacle du Terrain 2022, quelques garnitures ont été modifiées. L’assistant Alexa d’Amazon est intégré, tandis que les systèmes Apple CarPlay et Android Auto sont désormais sans fil. En version haut de gamme Denali, un écran numérique de huit pouces est inclus de série derrière le volant.

Photo: General Motors

Un nouvel affichage tête haute est par ailleurs disponible, sauf que les données sont projetées non pas sur le pare-brise mais plutôt sur un petit panneau transparent escamotable.

Nouveau Terrain AT4

Si la version Denali s’embellit encore, c’est surtout le nouveau GMC Terrain AT4 qui retient l’attention. Ça fait plus d’un an qu’il a été annoncé, mais la compagnie a attendu cette mise à jour pour nous l’offrir.

Photo: General Motors

Orientée vers la conduite hors route, AT4 est une sous-marque de GMC qui a initialement été lancée avec le Sierra, puis étendue à l’Acadia, au Canyon et au Yukon. Le Terrain complète donc la boucle.

Différentes garnitures noires à l’extérieur (roues, boîtiers de rétroviseurs, longerons de toit, etc.) et des broderies spécifiques sur les appuie-têtes ajoutent du style, tandis qu’une plaque de protection en acier sous le devant du véhicule et des pneus tout-terrain permettent des excursions en terrain plus accidenté.

Un seul moteur

Le GMC Terrain 2022 revient avec un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 1,5 litre qui développe 170 chevaux et un couple de 203 livres-pied. Il est jumelé à une boîte automatique à neuf rapports. Le rouage intégral est optionnel.

Photo: General Motors

Le moteur turbo de 2,0 litres (252 chevaux) qui avait été abandonné discrètement dans la dernière année ne sera pas de retour, ses faibles ventes ne le justifiant pas.

Tous les GMC Terrain 2022 arriveront sur le marché cet été à l’exception du Denali qui débarquera à l’automne. Les prix devraient être légèrement en hausse.