GM inaugure sa piste d’essai de voitures autonomes à Oshawa

La nouvelle piste d’essai de voitures autonomes et de technologies avancées construite par General Motors près de son usine d’Oshawa est maintenant prête, un peu moins de deux ans après l’annonce d’un investissement de 170 millions $ dans la région.

Baptisée McLaughlin Advanced Technology Track, la piste fait partie du Centre technique canadien (CTC) de GM. Elle permettra de tester localement les logiciels, composants et systèmes mis au point à Oshawa et à Markham, en Ontario.

Une cérémonie d’ouverture officielle avec public aura lieu lorsque les mesures sanitaires imposées par la COVID-19 le permettront. Entre-temps, le site de 55 acres est opérationnel pour les ingénieurs et autres membres du personnel interne de GM.

On y trouve un grand ovale principal au milieu duquel sont aménagées quatre voies dont la vitesse varie de 60 à 100 km/h.

Photo: General Motors

En plus des voitures semi-autonomes et autonomes, des essais se feront pour parfaire le développement de logiciels et de commandes, de systèmes de sécurité active et de technologies d’infodivertissement.

La piste d’essai d’Oshawa s’ajoute à celle de Kapuskasing dans le nord de l’Ontario, où le constructeur teste la performance de ses véhicules nord-américains à des températures aussi froides que -45 degrés Celsius. D’ailleurs, Le Guide de l’auto a été convié à une présentation unique de ce site au début du mois de mars. Ne manquez pas notre compte rendu!

Lors du dévoilement du tout nouveau multisegment électrique Chevrolet Bolt EUV 2022 dimanche dernier, le président et chef de la direction de GM Canada, Scott Bell, a précisé que les équipes canadiennes d’Oshawa et de Kapuskasing ont joué un rôle important dans le développement et les tests sur le véhicule – le premier de Chevrolet à offrir la technologie de conduite semi-autonome appelée Super Cruise.

