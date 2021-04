GM lance Ultium Charge 360, une plateforme pour faciliter les recharges

General Motors met les bouchers doubles pour électrifier sa marque!

Ce sont des dizaines de nouveaux modèles 100 % électriques qui seront dévoilés ces prochaines années au sein de la grande famille GM. À travers tout ça, le géant américain compte se démarquer de multiples façons.

Première étape, revoir l’expérience de la recharge des batteries! GM annonce aujourd’hui le lancement de la plateforme Ultium 360, qui vise à améliorer l’expérience que vivent les conducteurs de véhicules électriques lorsque vient le temps de recharger leur voiture.

Ainsi, Ultium 360 intégrera des informations concernant des réseaux de bornes, ainsi que les autres plateformes GM qui permettent de contrôler certaines fonctions du véhicule. Ainsi, à l’aide de la plateforme, un conducteur de Bolt EV, par exemple, pourra facilement panifier un long trajet, être informé du statut des bornes sur son chemin, et payer pour les recharges à même l’application.

Photo: General Motors

L’idée, ici, est de simplifier la vie des propriétaires de véhicules électriques, de sorte qu’ils n’aient pas à apprivoiser plusieurs applications ou services de paiements pour pouvoir recharger leur véhicule.

Ultium 360 permettra également de contrôler la recharge à la maison, en précisant, par exemple, le pourcentage auquel on veut que la voiture soit chargée.

Ultium 360 tient son nom de la batterie Ultium, que l’on retrouvera notamment dans le Cadillac LYRIQ et le GMC Hummer EV. Cette nouvelle technologie de batterie pourra conférer jusqu’à un maximum de 720 km d’autonomie, selon GM.

Les utilisateurs d’Ultium 360 auront accès à plus de 60 000 bornes de recharge à travers le Canada et les États-Unis, faisant partie des réseaux de FLO, Greenlots et Sema Connect. La compagnie travaille également à inclure plus de réseaux à Ultium 360.

