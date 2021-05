En vidéo : GM met le Hummer EV à rude épreuve hors route

Le tout nouveau GMC Hummer EV 2022, qui doit entrer en production pour le marché américain cet automne et pour le Canada un an plus tard, est récemment allé faire ses preuves en conduite hors route dans les difficiles sentiers de Moab, en Utah.

À l’aide de prototypes, les ingénieurs ont testé plusieurs de ses caractéristiques, comme la suspension pneumatique adaptative, le système à quatre roues motrices e4WD, les modes Extraction et Terrain, la fonction de conduite à une pédale, la direction aux quatre roues avec « CrabWalk », le contrôle de la stabilité et plus encore.

Voici un aperçu de ce que ça donne :

Aaron Pfau, ingénieur en chef du développement du GMC HUMMER EV, le décrit comme une véritable bête hors route capable de nous amener dans des endroits jadis impensables. En voyant la vidéo, on le croit.

Il y a d’abord la suspension adaptative qui, grâce à son mode Extraction, permet de soulever le camion jusqu’à 150 millimètres environ afin d’obtenir une garde au sol exceptionnelle de 404 millimètres. Du même coup, les angles d’attaque et de sortie augmentent respectivement à 49,7 et 38,4 degrés, de quoi rendre jaloux tous les propriétaires de Jeep Wrangler et Gladiator!

Ensuite, par le biais des quatre roues directionnelles, le diamètre de braquage se rétrécit de 13,5 à seulement 11,3 mètres. En outre, la fonction CrabWalk autorise des déplacements en diagonale (à condition de rouler à basse vitesse) pour négocier des sections plus restreintes.

Finalement, l’essai à Moab a aussi mis en lumière le mode Terrain du GMC Hummer EV, qui propose deux réglages de freinage régénérateur. Comme sur les autres modèles électriques de GM, le plus actif permet de conduire le véhicule simplement en appuyant et en relâchant l’accélérateur, la pédale de frein n’étant utile qu’en cas de dernier recours. Ce réglage est ici spécialement adapté à la conduite hors route.

Si les camionnettes vous intéressent moins, sachez que le GMC Hummer EV se décline en format VUS également et qu’il pourra être équipé des mêmes fonctionnalités. Il entrera en production au début de 2023 et sera commercialisé en tant que modèle 2024. La première version disponible sera l’Edition 1 à trois moteurs, dont le prix canadien est établi à 125 898 $.

En vidéo : Le GMC Hummer EV se dévoile