Le Guide de l’auto 2022 en vente dès le 25 août

Le GMC Hummer électrique sur la couverture du Guide de l'auto 2022

Pour son édition 2022, Le Guide de l’auto a choisi de mettre le GMC Hummer EV en vedette sur sa page couverture. On le croyait mort et enterré, mais le nom Hummer est bel et bien de retour! Et cette fois, General Motors a l’intention de faire les choses différemment.