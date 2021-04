GMC Hummer EV SUV : cinq choses à savoir

Disparu depuis de nombreuses années, le fameux Hummer reviendra sur nos routes, maintenant comme modèle de la marque GMC. Cependant, oubliez les gros moteurs V8 des H1 et H2. Dorénavant, Hummer rimera avec électrification.

Voici cinq choses à savoir sur le GMC Hummer EV SUV.

Purement électrique

Le GMC Hummer EV SUV, dérivé de la camionnette GMC Hummer présentée il y a quelques mois, sera muni de la batterie Ultium, qui a été développée par General Motors en partenariat avec LG Chem. Celle-ci sera dotée de 20 modules pour les variantes à trois moteurs, alors que les moutures à deux moteurs bénéficieront de 16 ou 20 modules.

Pour la verson à 20 modules, GMC promet une autonomie d’environ 482 kilomètres, tandis que la batterie à 16 modules offrirait plutôt 402 kilomètres.

Fait à noter, la configuration de la camionnette Hummer EV propose une batterie d’une dimension plus élevée à 24 modules. Conséquemment, l’autonomie grimpe à 560 km. Ceci pourrait être attribué aux proportions supérieures de cette version face au VUS.

Plus de 800 chevaux

Les variantes à deux moteurs du GMC Hummer EV SUV déploieront une puissance estimée à 625 chevaux et un couple allant jusqu’à 7 400 lb-pi (mesuré aux roues). Déjà que ces figures sont impressionnantes, le Hummer à trois moteurs augmentera la cavalerie à 830 chevaux et un couple monstrueux à 11 500 lb-pi.

Sur le plan de la performance, cette dernière pourra effectuer le sprint 0-97 km/h (0-60 mi/h) en 3,5 secondes grâce au mode Watts to Freedom. En le sélectionnant, les paramètres du véhicule sont changés pour optimiser la performance, et la suspension adaptative Air Ride est abaissée de 51 mm afin d’améliorer le centre de gravité.

Par ailleurs, la version camionnette – avec trois moteurs – boucle le même exercice en seulement trois secondes et la puissance s’élève à 1 000 chevaux.

Photo: General Motors

Ville ou hors route?

Bien qu’il soit électrique, le GMC Hummer EV SUV conservera tout de même des capacités hors route dignes des modèles qui l’ont précédé. Ceci pourra être accentué avec le groupe d’option Extreme Off-Road qui ajoute entre autres des pneus de 35 pouces, des plaques de protection sous le véhicule et le système UltraVision qui intègre 17 caméras pour faciliter les déplacements dans les sentiers. Le mode Extraction - en option - permet de soulever le véhicule grâce à la suspension à air de 6 pouces (environ 152 mm).

Puisqu’il a un empattement plus petit que la camionnette, le diamètre de braquage du Hummer EV SUV est moindre, à 10,8 mètres, pour une maniabilité supérieure en ville. À noter cependant que ce chiffre est atteint grâce à la fonctionnalité Crab Walk. Ce mode de conduite peut faire pivoter les roues arrière jusqu’à 10 degrés, permettant au véhicule de se déplacer en diagonale.

Finalement, GMC proclame qu’avec son empattement plus court d’environ neuf pouces (229 mm) que la camionnette, le Hummer EV SUV a les meilleures proportions hors route de sa catégorie, avec des angles de départ et de basculement plus grands.

Photo: GMC

Conduite semi-autonome

Naturellement, le VUS n’arrivera pas sans technologies de pointe. D’abord, toutes les versions du Hummer EV SUV auront droit au système de conduite autonome Super Cruise. Il offrira donc une expérience de conduite sans les mains sur certaines routes désignées.

De plus, le véhicule pourra utiliser le mode Regen on Demand qui peut ralentir et arrêter le véhicule sans même toucher la pédale de frein. Cette fonction permet notamment la conduite à une pédale. Par ailleurs, en mode Terrain, le système combinera la régénération de la batterie avec le système de frein pour un meilleur contrôle hors route.

En termes d’infodivertissement, l’écran aura une dimension de 13,4 pouces alors que le tableau de bord sera servi par un écran numérique de 12,3 pouces. Un système Bose à 14 haut-parleurs est disponible.

Photo: GMC

Il faudra attendre…

La production du GMC Hummer EV SUV commencera en 2023 et le véhicule sera distribué en tant que modèle 2024. Pour le moment, nous ne connaissons pas les dates de commercialisation, mais GMC envisage le début de l’année 2023.

Au Canada, GMC accepte déjà les réservations et les prix varieront entre 88 898 $ et 125 898 $ (PDSF). Rappelons que le GMC Hummer en version camionnette est attendu chez nous pour l’automne 2022.