GMC Hummer EV et Ford Bronco : des prix de fous à l’encan

L’encan de Barrett-Jackson qui s’est tenu cette fin de semaine à Scottsdale, en Arizona, a été marqué par la vente de plusieurs modèles d’exception dans leurs tout premiers exemplaires à sortir de l’usine.

C’est notamment le cas du GMC Hummer EV 2022. L’engouement que l’on a vu pour cette camionnette électrique à la suite de son dévoilement en octobre dernier s’est traduit au moment des enchères, qui ont atteint pas moins de 2,5 millions $ américains. C’est l’équivalent de 3,15 millions $ avec le taux de change en vigueur actuellement.

Rappelons que le Hummer EV sera offert aux États-Unis à partir de 79 995 $, alors que la version Edition 1 atteindra 112 595 $. La production débutera officiellement au Michigan à la fin de l’année 2021, soit un an avant les premiers modèles destinés au marché canadien, dont le prix n’a pas encore été divulgué.

Ensuite, le Ford Bronco 2021 numéro 001 a trouvé preneur lors du même encan pour la somme de 1,075 millions $US (1,35 million $CA). La production commence à peine pour cette réincarnation moderne du classique 4x4 de Ford, qui a généré plus de 125 000 commandes officielles jusqu’à maintenant. Les livraisons débuteront en juin, sauf que certains clients ne le recevront pas avant 2022!

Le modèle vendu par Barrett-Jackson avait deux portes, mais le nouveau Bronco est également disponible avec quatre portes. Celles-ci sont amovibles tout comme le toit et une foule d’accessoires sont proposés.

Parlant de Ford, le premier exemplaire de la nouvelle Mustang Mach 1 s’est vendu pour 500 000 $US (630 000 $CA). Avec son V8 de 480 chevaux, cette version du légendaire pony car remplace l’édition Bullitt au sein de la gamme. Ses livraisons commencent ce printemps.

Une mise un peu moins élevée a été décrochée par le Ram 1500 TRX, une camionnette hors normes dont le V8 surcompressé de 6,2 litres produit 702 chevaux. L’exemplaire original a récolté 410 000 $US (516 000 $CA). Quant aux berlines haute performance CT5-V Blackwing et CT4-V Blackwing de Cadillac, le montant de leur transaction s’est chiffré respectivement à 265 000 $US (334 000 $CA) et 165 000 $US (208 000 $CA).

Cela dit, la grande vedette de l’encan de Barrett-Jackson à Scottsdale a été une Shelby Cobra 427 Super Snake ayant déjà appartenu à nul autre que Carroll Shelby lui-même. Elle s’est vendue pour la somme faramineuse de 5,5 millions $US (6,93 millions $CA), exactement comme lors d’un encan précédent en 2007. C’est toutefois moins que sa Shelby 427 Cobra 1965 qui avait récolté 5,94 millions $US (7,56 millions $CA) en Floride au mois de janvier.

