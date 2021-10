GM veut installer 40 000 nouvelles bornes de recharge en Amérique du Nord

Après avoir lancé sa plateforme Ultium 360, qui facilite l’accès à plus de 60 000 bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables à la grandeur de l’Amérique du Nord, General Motors a annoncé mardi qu'il compte développer son propre réseau à travers les États-Unis et le Canada.

Ce sont pas moins de 40 000 bornes de niveau 2 (240 volts) qui seront installées à moyen terme et le constructeur précise qu’elles seront surtout déployées dans des régions rurales et urbaines faiblement équipées, c’est-à-dire là où l'accès aux stations de recharge est limité.

Il y en aura dans les milieux de travail, sur les campus, près des salles de spectacle, arénas et centres sportifs, voire même les édifices à logements. Ces bornes seront ouvertes à tous les propriétaires de véhicules électriques, pas juste les clients de GM.

Le projet doit débuter l'an prochain et les concessionnaires GM seront mis à contribution pour implanter les bornes dans leurs communautés respectives.

Photo: General Motors

Par ailleurs, le constructeur a annoncé que trois modèles de bornes de recharge domestiques et commerciales de marque Ultium seront offerts aux consommateurs et aux entreprises à compter des premiers mois de 2022, aussi bien en ligne qu’en concession. Leur capacité varie de 11,5 à 19,2 kilowatts.

Chacun possède une connexion Wi-Fi et Bluetooth et peut être amélioré avec le temps par le biais de mises à jour à distance. Deux des modèles comprennent un chargeur haut de gamme, un écran tactile personnalisable et une caméra intégrée.

