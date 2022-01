Chevrolet Silverado EV 2024 : enfin dévoilé

Dans le cadre de la semaine du Consumer Electronic Show (CES) qui se tient à Las Vegas, Mary Bara, PDG de General Motors a dévoilé un véhicule d’une haute importance pour le géant américain : le Chevrolet Silverado électrique.

Il rejoindra les rangs des Ford F-150 Lightning et GMC Hummer EV qui ont déjà annoncé leurs couleurs. Chez Ram, on demeure muet quant à l’arrivée éventuelle d’une camionnette électrique.

D’après les informations fournies par le constructeur, le Silverado électrique sera en mesure de parcourir jusqu’à 640 kilomètres avec une seule charge. La capacité de la batterie n’a toutefois pas été divulguée.

Photo: General Motors

D’abord une version RST First Edition

Dans le cas de la version RST First Edition qui sera millésimée 2024, la puissance et le couple se chiffrent respectivement à 660 chevaux et 780 livres-pied. Il peut remorquer une charge allant jusqu’à 10 000 livres et sa caisse peut recevoir une charge s’élever jusqu’à 1 300 livres. Elle peut accueillir, lorsque le hayon est fermé, les objets mesurant jusqu’à 5 pieds et 11 pouces. Grâce à un tunnel comme on peut le voir sur les photos et à la banquette arrière qui est rabattable, il est possible de transporter de longs objets. De plus, on remarque la présence d'un coffre à l'avant.

Grâce aux suspensions à air adaptatives, la camionnette peut-être soulevée ou abaissée jusqu’à 50 mm. On remarque également que cette version du Silverado EV électrique est dotée d’un toit en verre.

Photo: General Motors

Comme dans le cas du GMC Hummer EV, Chevrolet mentionne que cette version électrique sera équipée des quatre roues directionnelles. En revanche, il n’a pas été précisé si cette caractéristique était optionnelle ou offerte de série. En option, Chevrolet offrira la technologie d’assistance à la conduite Super Cruise qui peut être activée même lors du remorquage.

À l’intérieur, soulignons la présence d’un système d’infodivertissement mesurant 17 pouces et d’une instrumentation numérique de 11 pouces sous les yeux du conducteur.

General Motors affiche un prix d’entrée de 119 948 $ pour cette version pour le marché canadien.

Photo: General Motors

Des versions WT et RST suivront plus tard

Pour ce qui est des versions régulières, c’est-à-dire pas l’édition de lancement, elles seront millésimées 2025.

Comme dans le cas des Silverado à essence, Chevrolet accorde une attention particulière aux flottes. Dans cette optique, la version de base du Silverado EV, identifiée par les lettres WT, affichera un prix d’entrée de 52 448 $. À ce prix, le consommateur ne bénéficierait que de la plus petite autonomie offerte. La donnée n’est pas encore connue. Or, en option, il sera possible d’obtenir la plus grande autonomie, soit 640 kilomètres.

Quant à la puissance et au couple de cette version, ils sont revus à la baisse. Ils se chiffrent respectivement à 510 chevaux et 615 livres-pied. La capacité de remorquage et de chargement ont subi le même traitement. Il pourra tirer jusqu’à 8000 livres et transporter une charge allant jusqu’à 1 200 livres. Suite au lancement, Chevrolet prévoit débarquer avec une déclinaison capable de remorquer jusqu’à 20 000 livres.

Dans le cas de cette version plus modeste, on a droit à un système d’infodivertissement jumelé à un écran de 11 pouces et à une instrumentation numérique de 8 pouces.

Photo: General Motors

Au cours de la présentation, Mary Bara a également laissé entrevoir un aperçu d'une éventuelle version Trail Boss.

Il est à noter que dès aujourd’hui, les consommateurs peuvent réserver leur exemplaire grâce à un simple dépôt de 100 $.

Le Silverado EV sera assemblé à l’usine Factory ZERO située à Detroit au Michigan.

