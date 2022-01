Ford va doubler ou presque la production du F-150 Lightning

Confronté à une demande plus forte que prévue, Ford a cessé le mois dernier la prise de réservations du F-150 Lightning entièrement électrique afin de se concentrer sur le processus de commandes, qui débutera ce jeudi pour certains des clients.

Avec tout près de 200 000 réservations enregistrées à ce jour, même si seulement les trois quarts d’entre elles se traduisaient en ventes, la production aurait déjà été complète pour au moins les trois premières années.

Mais bonne nouvelle : Ford vient de décider d’augmenter considérablement la capacité de l’usine de véhicules électriques Rouge, située à Dearborn au Michigan. Ainsi, après les 15 000 F-150 Lightning en 2022 (la production débutera au printemps) et 55 000 en 2023, le constructeur sera en mesure d’en fabriquer 150 000 dès 2024 au lieu des 80 000 unités d’abord annoncées.

Tout ceci, bien sûr, en supposant que les fournisseurs pourront suivre le rythme et que les puces électroniques ne manqueront pas non plus.

Photo: Ford

Ford explique que la conversion des réservations en commandes se fera par vagues. Les clients recevront une invitation par courriel. Ceux qui ne pourront mettre la main sur un exemplaire 2022 auront la chance de se reprendre par la suite.

Rappelons que les prix canadiens du F-150 Lightning débutent à 58 000 $ pour la version commerciale et à 68 000 $ pour la version destinée aux particuliers. De plus amples détails viendront ultérieurement.

Photo: Ford

En ajoutant la production du fourgon E-Transit et celle du multisegment Mustang Mach-E, qui sera triplée pour atteindre plus de 200 000 unités en 2023, Ford aura une capacité de production annuelle mondiale de 600 000 véhicules électriques d’ici 24 mois.

Une méga usine dans le Tennessee – la plus grande, la plus équipée et la plus efficace dans l’histoire de Ford – servira à produire le F-150 Lightning de deuxième génération à compter de 2025. De concert avec SK Innovation, Ford prépare également trois usines de batteries (une au Tennessee et deux au Kentucky) pour alimenter tous les futurs véhicules électriques.

