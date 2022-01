Ford F-150 Lightning et Chevrolet Silverado EV : comparons les chiffres

La concurrence s’annonce féroce dans le segment des camions électriques, notamment avec le Ford F-150 Lightning et bientôt, le Chevrolet Silverado EV.

Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons décortiqué les spécifications de ces deux modèles. Voici ce qui en est ressorti.

Autonomie : avantage Chevrolet Silverado EV

Chez Chevrolet, les versions WT et RST offrent la possibilité de parcourir jusqu’à 640 kilomètres sur une pleine charge. De série, le Silverado EV est doté de la recharge rapide de 350 kW, ce qui lui permet d’ajouter 160 kilomètres d’autonomie en dix minutes.

Le Ford F-150 Lightning propose une variante à 370 kilomètres et une autre à autonomie prolongée de 483 kilomètres. À l’aide d’une borne de 150 kW, il est possible d’aller chercher 87 kilomètres en dix minutes (version autonomie prolongée). De plus, la batterie peut se remplir de 15% à 80% en 41 minutes.

Puisque le Silverado EV peut parcourir une plus grande distance et possède une recharge plus rapide, il remporte la mise ici.

Photo: General Motors

Performances : égalité

Le Silverado EV WT développe une puissance de 510 chevaux et un couple de 615 lb-pi. En ce qui concerne le RST, la cavalerie monte à 660 chevaux et le couple augmente à 780 lb-pi.

Cette dernière version rivalise avec l’unique mouture du F-150 Lightning qui produit 563 chevaux et 775 lb-pi de couple. Pourquoi? Parce que le sprint du 0 à 60 mph (0 à 97 km/h) s’effectue en 4,5 secondes pour les deux camions. La version munie de la batterie régulière propose 426 chevaux.

Côté pratique : égalité

Les moutures WT et RST du Silverado EV peuvent tirer des charges allant jusqu’à 8 000 lb et 10 000 lb respectivement. La caisse peut contenir des poids de 1 200 lb ou 1 300 lb en fonction de la variante sélectionnée.

Chevrolet lancera plus tard une version commerciale qui, munie de l’ensemble de remorquage maximal, pourra tracter des charges pesant jusqu’à 20 000 lb (9 027 kg).

Quant au Ford F-150 Lightning, les déclinaisons XLT et Lariat à autonomie prolongée dotées de l’ensemble Remorquage pourront tirer jusqu’à 10 000 lb. La charge utile monte à 2 000 lb.

Par ailleurs, le Silverado EV et le F-150 Lightning sont tous les deux équipés d’un coffre situé à l’avant. Dans le cas du Ford, le volume s’élève à 400 litres. Ces données ne sont pas disponibles pour le Chevrolet. La version RST de la marque au nœud papillon est nantie de roues directionnelles à l’arrière.

Photo: General Motors

Intégration technologique : égalité

Les moutures Lariat et Platinum du Ford F-150 Lightning ont recours au système SYNC 4 pour l’infodivertissement, via un écran de 15,5 pouces. Il comporte les applications Apple CarPlay, Android Auto et Amazon Alexa, toutes sans fil. L’instrumentation numérique est offerte avec un moniteur de 12 pouces.

Quant au Silverado EV, son système d’infodivertissement passe par un écran de 17 pouces. Ce sera la toute première application du Ultifi, une nouvelle plate-forme logicielle basée sur Linux. Par ailleurs, le tableau de bord mesure 11 pouces et l’affichage tête haute, 14 pouces.

Sécurité : égalité

Sur le plan de la sécurité, le F-150 Lightning et le Silverado EV utilisent des technologies similaires. Tous deux ont accès à la conduite semi-autonome (Blue Cruise et Super Cruise respectivement), des aides à la conduite de série et la fonctionnalité d’alimentation à domicile.

Photo: Ford

Prix : à déterminer…

Le Silverado EV WT débute à 54 748 $, alors que la version RST fardée d’options coûte 122 248 $ (les prix incluent les frais de transport de 2 300 $). D’autres déclinaisons seront annoncées ultérieurement comme le Trail Boss.

Chez Ford, le F-150 Lightning d’entrée de gamme est vendu 58 000 $ (PDSF), alors que le XLT coûte 68 000 $. Livrable au printemps 2022, le Ford F-150 Lightning sera proposé en quatre moutures.

Bien que le Silverado EV affiche un prix de base inférieur au F-150 Lightning, nous comparons des modèles 2024 pour Chevrolet et 2022 pour Ford. Par conséquent, il est impossible de déterminer un gagnant à ce chapitre.

Garantie : égalité

Les garanties de base, motopropulseur et des composantes aux véhicules hybrides/électriques sont identiques :

Base : 3 ans/60 000 km

Motopropulseur : 5 ans/100 000 km

Composantes électriques : 8 ans/160 000 km

La protection contre la perforation diffère entre les deux manufacturiers. Ford offre 5 ans/kilométrage illimité, alors que Chevrolet propose 6 ans/160 000 km.

