Ford F-150 Lightning 2022 : le voici, le F-150 électrique!

Moins d’un an après le dévoilement du F-150 de nouvelle génération, Ford tient parole en présentant officiellement une version 100% électrique, le F-150 Lightning 2022, avec tous les chiffres et les détails qu’on attendait.

Il est plus puissant, plus rapide, plus avancé technologiquement et bien sûr plus écoénergétique que tout autre camion F-150 avant lui. On pourra le retrouver sur les routes canadiennes à compter du printemps prochain.

Un nom prédestiné

On l’a déjà dit, mais Ford a pris une bonne décision en faisant revivre le nom « Lightning » qui dormait depuis le début des années 2000. Presque aussi vite que l’éclair, ce F-150 électrique peut accélérer de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes environ une fois équipé de la plus grosse batterie.

À propos, deux moteurs sont de mise et le rouage intégral est permanent. Sans donner leur capacité exacte, Ford annonce deux batteries, l’une avec une autonomie régulière de 370 kilomètres et l’autre offrant jusqu’à 483 kilomètres. La première s’accompagne d’une puissance de 318 kilowatts (426 chevaux) et la seconde, de 420 kilowatts (563 chevaux). Le couple s’élève à 775 livres-pied dans les deux cas, contrôlé par une boîte à un rapport.

Le tonnerre qui vient avec l’éclair ne s’exprime pas par un bruit de gros moteur à combustion comme avec le F-150 Raptor, mais plutôt par une capacité de charge utile maximale de 2 000 livres avec la batterie à autonomie standard. Pour ce qui est du remorquage, le F-150 Lightning peut tirer 7 700 ou 10 000 livres selon la batterie.

Si l’on regarde les autres camionnettes F-150 4x4 à cabine SuperCrew, ces chiffres sont comparables à ceux du V6 EcoBoost de 2,7 litres. Par contre, la capacité de remorquage est inférieure à celle du modèle hybride PowerBoost équivalent (jusqu’à 12 400 livres).

Prix et disponibilité

Si tout se passe comme prévu, la production du Ford F-150 Lightning débutera dans les premiers mois de 2022 en vue d’une commercialisation vers la fin du printemps – donc un peu après le Tesla Cybertruck, mais avant les exemplaires canadiens du GMC Hummer EV. Il sera offert par l’entremise de plus de 360 concessionnaires Ford accrédités pour la vente de véhicules électriques partout au pays.

Les prix de base sont déjà annoncés : le modèle à vocation commerciale s’affiche à partir de 58 000 $, tandis que le modèle pour les particuliers (disponible en versions XLT, Lariat et Platinum) commence à 68 000 $, ce qui le rend bien sûr inadmissible au rabais du gouvernement du Québec dans le cadre du programme Roulez Vert. Ford accepte les réservations dès maintenant moyennant un dépôt de 100 $. Si l’on se fie à ce qui est arrivé avec le Bronco, ne perdez pas de temps!

Au fait, chez nos voisins du sud, le F-150 Lightning débute à 39 974 $US seulement, mais sa version de base est moins équipée que la nôtre et il y a des éditions spéciales de lancement que nous n’aurons pas ici.

Photo: Ford

Recharge à double sens

Pour faire le plein d’électrons, la batterie régulière compte sur un chargeur embarqué de 11,3 kilowatts, alors que celle à longue autonomie tire profit du seul système à double chargeur dans l’industrie, d'une capacité de 19,2 kilowatts. Via une borne de niveau 2, passer de 15% à 100% peut se faire en huit heures.

Sur la route, une borne rapide en courant continu de 150 kilowatts devrait procurer au F-150 Lightning équipé de la grosse batterie une autonomie d’environ 87 kilomètres en 10 minutes – autrement dit se recharger de 15% à 80% en 41 minutes. Pas de problème pour trouver une de ces bornes non plus : le réseau FordPass accessible par l’écran de bord ou l’application mobile en dénombre plus de 63 000 à la grandeur du continent.

Photo: Ford

Tout comme le modèle hybride, le F-150 Lightning propose une génératrice intégrée, sauf que sa capacité maximale passe de 7,2 à 9,6 kilowatts grâce à l’ajout de prises dans le coffre avant. Il est donc possible d’alimenter encore plus d’outils et d’appareils électriques.

Vous craignez de manquer de jus? FordPass envoie un avis si la batterie passe sous le tiers de son autonomie totale. Vous pouvez également régler le camion pour qu’il arrête d’utiliser la génératrice si l’autonomie de la batterie s’approche de la distance de la borne de recharge la plus près.

En option, l’alimentation de secours intelligente permet même d’alimenter une maison typique (chauffage, électroménagers, systèmes de sécurité et plus) pendant trois jours avec une batterie pleine. Dans le futur, Ford ira plus loin en aidant les propriétaires à faire fonctionner leur résidence avec le camion durant le jour puis à recharger ce dernier en pleine nuit quand l’électricité coûte moins cher. Brillant, n’est-ce pas?

Photo: Ford

À la fine pointe

Plusieurs des technologies du Ford F-150 Lightning 2022 sont partagées avec le F-150 de nouvelle génération, dont la série de dispositifs de sécurité Ford Co-Pilot360, le système de conduite semi-autonome BlueCruise (compatible avec plus de 160 000 kilomètres d’autoroutes au Canada et aux États-Unis) et les balances intégrées dans la caisse qui permettent d’avoir une idée de la charge qu’on transporte. Elles servent aussi à l’ordinateur qui calcule avec précision l’autonomie restante du véhicule.

Il s’agit du premier F-150 à offrir en option l’assistance d’attelage Pro Trailer ainsi que la technologie de clé numérique qui permet de verrouiller, déverrouiller et démarrer le camion sans utiliser une télécommande ni même sortir le téléphone de sa poche.

À bord, l’instrumentation numérique et personnalisable de 12 pouces travaille de concert avec le grand écran tactile de 12 pouces (horizontal) ou de 15,5 pouces (vertical, similaire à celui de la Mustang Mach-E) qui est propulsé par le système d’infodivertissement SYNC 4. Celui-ci utilise des commandes vocales naturelles, la navigation connectée dans le nuage, l’accès sans fil à Apple CarPlay et Android Auto ainsi que les applications Alexa d’Amazon et SYNC AppLink intégrées.

Toutes ces fonctions et d’autres pourront s’améliorer au fil du temps grâce aux mises à jour logicielles appelées Ford Power-Up.

Photo: Ford

Design prudent et nouvelle suspension

Nous abordons le design et l’ingénierie du F-150 Lightning plus en détail dans un autre article, mais clairement, Ford ne révolutionne pas le genre. Les designers l’ont voulu ainsi après avoir tâté le pouls des acheteurs potentiels.

Le camion électrique se démarque des F-150 ordinaires par ses trois options de « calandre » inédites qui sont encadrées par des phares nouveau genre. Ceux-ci, tout comme les feux arrière, sont reliés par une bande de lumière. À cela s’ajoutent des jantes et des garnitures exclusives, les premières mesurant 20 ou 22 pouces.

Photo: Ford

L’aérodynamisme est amélioré, tandis que le chargement est rehaussé par le plus grand coffre avant de tous les véhicules électriques. D’un volume de 400 litres et d’une capacité de 400 livres, il permet de ranger une grosse valise et deux sacs de voyage ou encore deux ensembles de bâtons de golf. On y trouve aussi quatre prises électriques, deux ports USB, un sous-plancher et un bouchon de drainage.

Mentionnons par ailleurs que la conception unique du F-150 Lightning, avec son bas centre de gravité et son espace mieux exploité, a permis aux ingénieurs d’installer la première suspension arrière indépendante dans l’histoire des camions de Série F. Il devrait en résulter une conduite plus douce et plus stable.

