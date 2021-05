Le Ford F-150 Lightning expliqué par ses concepteurs

Ça y est, le tout nouveau Ford F-150 Lightning 2022 vient d’être dévoilé! Qu’en pensez-vous? Si vous n’avez pas lu notre article complet présentant ses nombreuses caractéristiques, on vous suggère de le faire maintenant.

Ici, il est question plus en détail du design et de l’ingénierie de cette camionnette électrique. En marge de la grande première, Le Guide de l’auto a été convié avec un petit groupe de médias canadiens à questionner les dirigeants, concepteurs et responsables de la mise en marché afin de mieux comprendre ce produit qui ne manque pas de susciter de l’intérêt.

Longtemps muri et réfléchi

Le processus de développement du F-150 Lightning a été un travail de très longue haleine. Ford a passé les trois dernières années à sonder les clients du F-150 et les futurs acheteurs potentiels pour bien connaître leurs besoins et leurs préférences.

Selon Jasen Turnbull, directeur du marketing pour le F-150 Lightning, le véhicule cible des consommateurs plus jeunes, plus fervents de technologie, plus à l’aise financièrement et qui habitent davantage en ville et en banlieue. Mais en même temps, ce sont des gens qui recherchent de la polyvalence et des capacités pour réaliser toutes sortes de travaux.

Apparemment, ils veulent un camion « distinctif mais pas différent, quelque chose de moderne et d’évolué mais qui ne ressemble pas à un vaisseau spatial ou à un arrêt de porte ». Sans le nommer, on comprend que Turnbull fait surtout référence au controversé Tesla Cybertruck.

Voilà pourquoi le F-150 Lightning reprend l’ADN de conception des autres camions de la gamme – même silhouette, même style. Outre quelques touches uniques comme les phares, la calandre fermée et les jantes, il se démarque principalement par sa fluidité (c’est le F-150 le plus aérodynamique de tous les temps) et par son coffre avant (le plus grand de tous les véhicules électriques à ce jour).

Ce dernier apporte une toute nouvelle dimension pratique au F-150 avec sa capacité de 400 litres et 400 livres, ses quatre prises et deux ports USB, son sous-plancher et son bouchon de drainage. « Les utilisateurs du F-150 Lightning devront reconsidérer les capacités de leur camion et envisager des scénarios qu’ils n’auraient jamais crus possibles auparavant, comme avoir une gigantesque glacière sous le capot pour une fête d’avant-match », souligne Nancy Reppenhagen, superviseure des fonctionnalités.

Photo: Ford

Créer un « wow »

Le nouveau Ford F-150 Lightning 2022 reprend la chic et spacieuse cabine SuperCrew, mais avec un décor plus moderne et branché. « Une des leçons que nous avons apprises avec la Mustang Mach-E est l’importance de créer un ‘wow’ à bord du véhicule, explique Darren Palmer, directeur général des véhicules électriques pour l’Amérique du Nord.

Le point focal du décor est assurément le gros écran central optionnel de 15,5 pouces en position verticale, une fenêtre sur le cerveau de ce que Palmer décrit comme le F-150 le plus intelligent jamais construit, présentant toute l’information voulue en un clin d’œil. Et puis, derrière le volant, l’instrumentation numérique et personnalisable de 12 pouces épate avec des graphiques animés. Ford affirme que les clients adoreront la consulter, notamment pour l’autonomie qui s’ajuste en temps réel selon la charge du camion, le poids de la remorque, les conditions routières et météo, la circulation et plus encore.

Pour le reste, la compagnie vante les nombreuses fonctionnalités déjà connues et très appréciées, dont la console centrale qui se déplie pour créer une surface de travail ou encore les sièges avant qui s’inclinent à près de 180 degrés pour ceux qui désirent recharger leurs propres batteries.

Photo: Ford

Solidité et douceur

L’ingénieure en chef du F-150 Lightning, Linda Zhang, insiste sur le fait que ce modèle a subi les mêmes tests rigoureux qui sont imposés à tous les camions de la Série F, parcourant neuf millions de kilomètres en tout. Il a dû tirer d’énormes remorques durant de longues périodes et sur des pentes abruptes. Une des clés de sa performance est le système de refroidissement par eau et le groupe motopropulseur à la fine pointe qui gère la répartition de la chaleur dans l’ensemble du véhicule.

Photo: Ford

Quant à la batterie, elle a été chargée et déchargée des centaines de fois, puis testée à des températures aussi basses que -40 degrés Celsius pour en assurer l’efficacité et la durabilité. Notez aussi qu’elle loge dans un boîtier imperméable entouré d’une protection absorbant les chocs. D’ailleurs, les ingénieurs ont prévu des protections supplémentaires sous le camion pour que les conducteurs n’aient rien à craindre lors des sorties hors route.

Au fait, bien que certaines composantes soient partagées, Zhang précise que les moteurs électriques et les batteries du F-150 Lightning ne sont pas les mêmes que dans la Mustang Mach-E.

La combinaison de solidité et douceur vient du tout nouveau cadre fabriqué avec l’acier le plus résistant jamais intégré au châssis d’un F-150 et de la première suspension arrière indépendante dans l’histoire de la Série F. Celle-ci est rendue possible par la configuration unique du groupe motopropulseur. Elle aide à abaisser le centre de gravité et à favoriser un roulement plus doux et plus stable, selon Ford.

Photo: Ford

Production dernier cri

Le Ford F-150 Lightning 2022 entrera en production dans les premiers mois de 2022 au tout nouveau centre de véhicules électriques de Dearborn, près de Detroit, qui a nécessité un investissement de 700 millions $ américains (environ 850 millions $ canadiens). L’endroit est à la fine pointe de la technologie et, reflétant le côté écologique du camion, on y adopte des pratiques de construction durables en plus de n’envoyer aucun déchet à l’enfouissement.

Les premiers exemplaires doivent arriver sur les routes du Québec vers la fin du printemps 2022. Il est possible d'en réserver un dès maintenant avec un dépôt de 100 $.