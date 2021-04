Ford F-150 2021 : de nouvelles options pour séduire les travailleurs

Les fabricants de camionnettes pleine grandeur se livrent une lutte sans merci et ils doivent toujours faire preuve d’ingéniosité pour ne pas perdre du terrain, même au beau milieu d’une année-modèle.

Ainsi, le nouveau Ford F-150 2021, qui est arrivé sur le marché l’automne dernier avec une foule de caractéristiques innovatrices, ajoutera à son catalogue cet été trois options qui feront plaisir à tous ceux qui doivent transporter ou tirer des charges.

D’abord, de nouvelles balances intégrées à la caisse de chargement permettent d’estimer le poids du matériel qu’on y dépose. Les renseignements sur la charge sont affichés soit sur l’écran tactile central à l’aide d’une représentation graphique du camion, soit sur un téléphone mobile grâce à l’application FordPass, ou soit au moyen d’un graphique intégré aux feux arrière intelligents. C’est littéralement brillant comme idée.

Photo: Ford

Le fonctionnement des feux ressemble à celui d’un indicateur de charge de la pile d’un téléphone intelligent, avec le pourcentage de la capacité de charge utile affiché en allumant des DEL logées dans une barre verticale intégrée. Les quatre DEL s’allument durant le chargement lorsque la capacité de charge est atteinte. Celles d’en haut clignotent si le camion est trop chargé.

Ensuite, il y a un attelage intelligent qui aide à charger plus facilement une remorque et à la manœuvrer de façon plus sécuritaire. En mesurant le poids au timon d’une remorque, le système permet de savoir si la charge est bien répartie.

Pour ce faire, il faut d’abord configurer la remorque à l’aide de l’écran tactile. Encore une fois, les renseignements s’affichent à l’écran, sur l’application FordPass ou dans les feux arrière.

Photo: Ford

Finalement, la troisième nouvelle option qui s’ajoute au Ford F-150 2021 est une suspension active avec contrôle en continu de l’amortissement, exactement comme dans le Ford Expedition et le Lincoln Navigator. Elle est spécialement conçue pour améliorer le comportement routier du camion lors du remorquage ou du transport de charges lourdes.

En gros, un ordinateur analyse plusieurs signaux recueillis par des capteurs haute résolution et il adapte les réactions du véhicule à chaque situation en commandant des soupapes dans les amortisseurs. Par exemple, quand le bord d’un nid-de-poule est détecté, les amortisseurs de vibrations deviennent plus rigides pour empêcher les pneus de s’enfoncer profondément. Notez qu’il est possible de modifier le réglage des amortisseurs par le biais des différents modes de conduite.

Ford indique que ces trois options pourront être commandées au début de juin pour une livraison vers la fin de l’été.

En vidéo : Antoine Joubert présente le Ford F-150 PowerBoost 2021