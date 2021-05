Ford F-150 Lightning : le F-150 électrique sera dévoilé ce mois-ci!

La rumeur était vraie : la version entièrement électrique du Ford F-150 s’appellera « Lightning ».

Comme bien des amateurs s’en souviennent, ce nom désignait autrefois une camionnette de performance urbaine créée par la division SVT (Special Vehicle Team) de Ford. Quoi de plus approprié que de le faire revivre avec un F-150 électrique?

La compagnie nous promet son « camion le plus intelligent et le plus novateur à ce jour », doté « de technologies et de caractéristiques exceptionnelles ». L’une de celles-ci sera la génératrice de bord disponible avec le F-150 hybride, bien entendu.

Voici le tout dernier aperçu :

« De temps à autre, un nouveau véhicule perturbe l’ordre établi et change entièrement la donne, comme l’ont fait la Model T, la Mustang, la (Toyota) Prius et la (Tesla) Model 3. Maintenant, c’est au tour du F-150 Lightning, a déclaré le président et chef de la direction de Ford, Jim Farley. Le F-150 Lightning peut alimenter votre résidence pendant une panne de courant; il est encore plus rapide que le F-150 haute performance d’origine et il fera l’objet d’améliorations en continu par le biais de mises à jour à distance. »

Le dévoilement officiel aura lieu au quartier général de Ford le 19 mai à 21h30. Il sera diffusé en direct sur de multiples plateformes numériques ainsi qu’à des endroits très achalandés comme Times Square à New York et le Las Vegas Boulevard. Le Guide de l’auto sera au poste pour vous offrir une couverture complète.

La production du F-150 Lightning est censée s’amorcer au printemps 2022 au tout nouveau centre de véhicules électriques de Ford à Dearborn, au Michigan. Les premières livraisons se feront à l’été 2022.

