Le F-150 Lightning pourrait avoir pas mal plus d’autonomie qu’on pense

Déçu de l’autonomie du Ford F-150 Lightning 2022 dévoilé récemment? Avec des deux options de batterie annoncées à 370 et 483 kilomètres, c’est certain qu’il n’est pas à la hauteur du GMC Hummer EV et du Tesla Cybertruck, deux monstrueux concurrents qui se vantent d’offrir jusqu’à 560 et 800 kilomètres et plus, respectivement.

Or, il semblerait que les chiffres de Ford soient très conservateurs. La compagnie a expliqué au YouTubeur bien connu Marques Brownlee que l’autonomie de 483 kilomètres est une estimation de l’Agence de protection environnementale (EPA) aux États-Unis… avec une charge de 1 000 livres.

Un prototype qui lui a été prêté affichait 367 milles (590 kilomètres) avec la plus grosse des deux batteries pleine à 80% et aucun chargement à l’arrière. On imagine qu’une batterie à 100% pourrait donner un peu plus de 700 kilomètres d’autonomie. Là, tu parles!

À propos, Ford n’a toujours pas spécifié la capacité exacte des batteries du F-150 Lightning. Cette information sera toutefois connue avant le début de la production, prévu dans les premiers mois de 2022.

Rappelons par ailleurs que les balances intégrées dans la caisse permettent à l’ordinateur de calculer avec plus de précision l’autonomie disponible en fonction de la charge transportée.

Maintenant, la grande question qui demeure sur les lèvres de tous les travailleurs est : quelle sera l’autonomie réelle du camion en remorquant les 10 000 livres dont il est capable? Et en hiver? À suivre.

En vidéo : Survol du Ford F-150 Lightning 2022