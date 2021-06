Quelle sera l’autonomie du Ford F-150 Lightning avec une remorque?

Le F-150 Lightning pourrait avoir pas mal plus d’autonomie qu’on pense

Déçu de l’autonomie du Ford F-150 Lightning 2022 dévoilé récemment? Avec des deux options de batterie annoncées à 370 et 483 kilomètres, c’est certain qu’il n’est pas à la hauteur du GMC Hummer EV et du Tesla Cybertruck , deux monstrueux concurrents qui se vantent d’offrir jusqu’à 560 et 800 …