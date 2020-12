Le Tesla Cybertruck ne sera finalement pas prêt avant 2022

Il y a un peu plus d’un an, le controversé Tesla Cybertruck était dévoilé au monde entier avec la promesse d’une production vers la fin de 2021. Comme c’est déjà arrivé à plusieurs reprises dans le passé, la compagnie d’Elon Musk annonce toutefois un retard dans ses plans.

Ainsi, même si la production est toujours censée débuter vers la fin de 2021 (dans une nouvelle usine construite au Texas), la camionnette électrique ne pourra pas être livrée avant 2022. Et on parle ici des modèles à deux et à trois moteurs. Ceux de base, avec un seul moteur et deux roues motrices, arriveront seulement en 2023.

La mauvaise nouvelle a été transmise par courriel à tous les clients qui ont réservé un exemplaire du Cybertruck (ils sont apparemment plus de 650 000). Dans le message, Tesla les invite à louer un de ses quatre autres modèles en attendant – S, 3, X ou Y – même si bon nombre d’entre eux sont déjà propriétaires d’une Tesla.

Photo: Tesla

C’est parce que le constructeur californien s’est donné comme objectif de livrer au moins un demi-million de véhicules en 2020 (il lui en manquait environ 180 000 au 1er octobre) afin de poursuivre sur sa lancée. Les cinq derniers trimestres se sont tous soldés par un profit et vous n’êtes sans doute pas sans savoir que la valeur boursière de Tesla a atteint des niveaux renversants. Idem pour la fortune personnelle d’Elon Musk, d’ailleurs.

Rappelons quelques chiffres qui démontrent les capacités impressionnantes du Cybertruck : charge utile de 3 500 livres, remorquage variant de 7 500 à 14 000 livres, accélération de 0 à 60 mi/h (97 km/h) en aussi peu que 2,9 secondes et autonomie variant de 400 à 800 kilomètres selon la version.

La fourchette de prix aux États-Unis s’étend de 39 900 $ à 69 900 $, mais elle n’est pas encore spécifiée pour le Canada. Tout ce qu’on connaît pour l’instant, c’est le montant du dépôt de réservation (150 $) et le coût de la fonction de conduite entièrement automatique en option (10 600 $).

