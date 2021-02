Ford F-150 Raptor 2021 : un dinosaure plus évolué que jamais

Ford présente aujourd’hui la troisième génération de son F-150 Raptor, la variante la plus déchainée du F-150.

Ce Raptor 2021, basé sur la plus récente refonte de la populaire camionnette, est plus que jamais pensé et construit pour s’aventurer sur n’importe quel type de terrain!

Le véhicule est muni d’une suspension arrière à cinq barres de liaison avec des ressorts hélicoïdaux de 24 pouces ainsi que des amortisseurs à soupapes dynamiques développés par l’équipementier FOX.

Selon les ingénieurs de Ford, les suspensions du nouveau Raptor offrent le meilleur débattement de la catégorie. Les pneus de série sont de 35 pouces, mais des pneus de 37 pouces sont optionnels. Dans les deux cas, ces pneus tout-terrain sont des T/A KO2 de BFGoodrich. Depuis ses débuts, le Raptor a été conçu pour affronter les surfaces les plus difficiles à haute vitesse, et la troisième génération de ce camion, dont l’arrivée sur le marché canadien est prévue pour l’été 2021, ne fait pas exception à la règle!

Photo: Ford

Moteur V6 turbocompressé de 3,5 litres

Dans une courte présentation aux médias avant le dévoilement officiel du Raptor 2021, les ingénieurs de la marque n’ont pas révélé la puissance et le couple de son moteur V6 de 3,5 litres, ce qui porte à croire que ces données seront soit égales ou supérieures à celle du moteur actuel, dont la cylindrée est la même et dont les valeurs de puissance et de couple sont respectivement chiffrées à 450 chevaux et 510 livres-pied.

Impossible donc de savoir où le Raptor 2021 se situe par rapport au récent Ram 1500 TRX animé par le moteur « Hellcat » développant 702 chevaux et 650 livres-pied. Mais comme le Raptor mise encore sur le V6 Ecoboost, il y a fort à parier que la mission d’affronter directement le Ram TRX sera plutôt confiée au Raptor R à venir, lequel pourrait être mû par le V8 suralimenté par compresseur de 5,2 litres que l’on retrouve sous le capot de la Mustang Shelby GT500. Histoire à suivre…

Un système d’échappement actif

On sait cependant que le moteur du Raptor de troisième génération « sonnera » mieux grâce à l’adoption d’un échappement double avec soupapes actives comprenant un tuyau en « X » ainsi qu’une « courbe de trombone » exclusive, conçue afin que les deux lignes d’échappement soient de longueur égale.

Précisons que cet échappement actif est doté de quatre modes, soit : Silencieux, Normal, Sport, et Course dans le désert. Parions que le mode Course dans le désert fera la joie de vos voisins lors du démarrage aux petites heures d’un matin calme…

Photo: Ford

Un Baja Truck pour la route

Avec le nouveau Raptor, l’électronique est mise au service de la performance sur terrain accidenté puisque l’amortissement est géré par des capteurs qui analysent le comportement du camion 500 fois par seconde, et qui modifient la réponse des amortisseurs en 80 millièmes de seconde, permettant au Raptor de s’adapter instantanément à la surface sur laquelle il évolue. Selon Carl Widmann, ingénieur en chef de Ford Performance, « tous les aspects du Raptor ont été conçus pour offrir des capacités de précision lorsque l’accélérateur est complètement enfoncé, en plein milieu de nulle part, rugissant à travers le désert ».

Photo: Ford

Sept modes de conduite sont au programme, soit Terrain Glissant, Transport/Remorquage, Normal, Sport, Hors Route, Course dans le désert et Roche/Traction. La sélection du mode de conduite modifie la réponse de la direction, le comportement de la boîte de transfert, le contrôle de stabilité le système d’échappement actif, l’amortissement actif, la cartographie des variables importantes du moteur et les points de passage des rapports, ainsi que l’affichage sur le tableau de bord numérique.

Le nouveau Raptor permet aussi la conduite à une seule pédale en sentier, facilitant ainsi les manœuvres hors route en conditions extrêmes, comme la conduite sur terrain rocailleux. Souvent, dans ces conditions plus délicates, le conducteur doit agir à la fois sur l’accélérateur et les freins pour guider efficacement son véhicule.

Le dispositif de conduite à une seule pédale, qui fait partie de l’équipement de série du Raptor, permet au conducteur de n’agir que sur l’accélérateur, le Raptor accélérant lorsque le conducteur appuie sur la pédale, pour ensuite se mettre à freiner quand le conducteur relâche l’accélérateur, alors que le camion applique les freins de façon proportionnelle à mesure que le conducteur relâche l’accélérateur. Avec les pneus de 35 pouces, la garde au sol du Raptor est de 12 pouces, tandis que l’angle d’attaque est de 31 degrés et l’angle de sortie est chiffré à 23,9 degrés. L’ajout des roues de 37 pouces, proposées en option, porte la garde au sol à 13,1 pouces et les angles d’attaque et de départ passent respectivement à 33,1 et 24,9 degrés.

Photo: Ford

Un look inspiré d’un avion de chasse

Selon les designers de Ford, le style de ce F-150 Raptor 2021 est inspiré par l’avion de chasse F-22, en relevant que le capot comporte un nouvel extracteur de chaleur et des prises d’air latérales fonctionnelles sur les ailes avant, toutes inspirées par la prise d’air de l’avion de combat F-22 Raptor.

L’habitacle présente un écran central de 12 pouces servant d’interface avec le système multimédia Sync 4, et le levier de vitesse du Raptor est repliable comme celui du F-150. Toutefois, le Raptor marque sa différence avec son volant et un affichage graphique tous deux spécifiques à ce modèle, alors que des sièges Recaro peuvent être commandés.

Photo: Ford

Le Ford F-150 Raptor de troisième génération sera disponible au pays dès cet été. Le Raptor R, qui sera sans doute encore plus performant, sera dévoilé l’an prochain.

En vidéo: Antoine Joubert présente le Ford F-150 2021