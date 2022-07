Ford F-150 Raptor R 2023 : cinq choses à savoir

Plus puissant que la camionnette Ford F-150 Raptor, le Raptor R 2023 procurera des sensations fortes et des capacités hors route impressionnantes.

Voici cinq choses à savoir à son sujet.

Esthétique racée

Par rapport au Raptor de base, l’extérieur arbore un capot bombé et plus agressif. Il est aussi plus haut d’environ un pouce. La calandre, les pare-chocs et les ailes sont peints en noir.

Un ensemble de graphismes sur les ailes arrière illustre une conception qui reflète la terre dure et craquelée du désert. Huit couleurs seront offertes au consommateur.

À l’intérieur, le pilote s’installe dans les sièges Recaro de série. Des éléments en fibre de carbone ornent les portes, le couvercle du bac de rangement pour appareils multimédias et les parties supérieures de la planche de bord.

Photo: Ford

Axé sur le hors route extrême

Appelé à conquérir tous types d’environnements hors route, le Raptor R est équipé d’une panoplie d’éléments pour franchir n’importe quoi. D’abord, il chausse d’immenses pneus de 37 pouces et la garde au sol est de 13,1 pouces.

Ensuite, il possède une suspension arrière à cinq barres de liaison, d’une barre Panhard, et de ressorts hélicoïdaux de 24 pouces. Le débattement des roues de 13 pouces à l’avant et de 14,1 pouces à l’arrière facilite la capacité à affronter le sable et les rochers.

Sinon, les amortisseurs à commande électronique FOX Live Valve utilisent des capteurs de hauteur et d’autres informations pour surveiller les conditions du terrain afin d’ajuster la suspension en temps réel.

Photo: Ford

Moteur de la Shelby GT500

Le capot abrite un moteur V8 de 5,2 litres surcompressé qui est emprunté directement à la Ford Mustang Shelby GT500. Les ingénieurs ont recalibré le compresseur volumétrique et ont installé une nouvelle poulie afin d’optimiser sa puissance pour le hors route.

Par ailleurs, dans le but d’aider le moteur à mieux respirer, le volume de prise d’air a été augmenté de 66 % grâce à une arrivée d’air élargie et à un filtre à air conique à plus haut débit.

Finalement, vous vous retrouvez avec un moulin d’une puissance de 700 chevaux et un couple de 640 lb-pi. Le tout est jumelé à une transmission à dix rapports.

Photo: Ford

Plusieurs modes de conduite

La configuration des différents paramètres du camion est contrôlée grâce à la fonction MyMode qui permet de jouer avec les modes de conduite, la direction et la suspension. Quant à l’échappement, il est possible d’ajuster le son en alternant entre les modes Normal, Sport, Silencieux et Baja.

Le Raptor R comprend également des technologies qui facilitent la conduite hors route. L’aide à la direction en sentier réduit le rayon de braquage dans les virages serrés.

N’oublions pas la conduite à une pédale ainsi que la fonction de contrôle en sentier qui agit essentiellement comme un régulateur de vitesse intelligent, c’est-à-dire qu’il peut gérer l’accélération et le freinage du camion.

Photo: Ford

Technologies modernes

Bien que le Raptor R soit radical, son habitacle regroupe une série de technologies modernes. Le système multimédia — muni de la technologie SYNC 4 — incorpore un écran de 12 pouces. Apple CarPlay et Android Auto arrivent d’origine et les mises à jour de logiciels se font à distance.

Évidemment, la camionnette sera fournie avec les technologies Ford Co-Pilot360. Elles intègrent plusieurs aides à la conduite comme le système précollision (avec la détection des piétons) et le système de surveillance des angles morts.

Le prix demeure inconnu au moment d’écrire ces lignes. En revanche, les réservations pour le Ford F-150 Raptor R 2023 ont déjà commencé et la production débutera vers la fin de l’année.

En vidéo: notre essai du Ford F-150 Lightning 2022