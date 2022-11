Quelles sont les différences entre un Ford F-150 Raptor et un Raptor R?

Ford F-150 Raptor R 2023 : cinq choses à savoir

Plus puissant que la camionnette Ford F-150 Raptor , le Raptor R 2023 procurera des sensations fortes et des capacités hors route impressionnantes. Voici cinq choses à savoir à son sujet. Esthétique racée Par rapport au Raptor de base, l’extérieur arbore un capot bombé et plus agressif. Il est aussi …