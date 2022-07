Ford dévoile le F-150 Raptor R de 700 chevaux

Ford a longtemps dominé le créneau des camionnettes hors route avec son F-150 Raptor, mais l’arrivée du Ram 1500 TRX il y a deux ans a changé la donne. Le constructeur à l’ovale bleu y va maintenant d’une riposte très attendue.

Le F-150 Raptor R 2023 est ce qui se rapproche le plus des machines qui participent à la célèbre épreuve d’endurance du Baja 1000. « C’est notre ultime Raptor et lorsque les clients en feront l’expérience dans le désert et ailleurs, ils sentiront leurs poils se dresser sur leur nuque et ils en savoureront chaque seconde », a-t-il déclaré.

Le moteur de la Shelby GT500

Comme on s’y attendait, le moteur qui l’alimente est le V8 surcompressé de 5,2 litres partagé avec la Mustang Shelby GT500 de 760 chevaux. Plusieurs modifications ont bien sûr été apportées mais, au final, la puissance s’élève à 700 chevaux et le couple, à 640 livres-pied. C’est quand même étrange que Ford n’ait pas tenté d’en ajouter un peu plus afin de dépasser le TRX de Ram, dont le V8 Hellcat de 6,2 litres produit 702 chevaux et 650 livres-pied.

Photo: Ford

Les ingénieurs ont entre autres installé une nouvelle poulie dans le but d’accroître le couple à bas et à moyen régime, puis greffé une tubulure d’échappement en inox et amélioré le système de refroidissement pour assurer la durabilité en conduite hors route. D’ailleurs, le système d’admission laisse entrer 66% plus d’air vers le moteur.

Quant à l’échappement, il est possible d’ajuster le son en alternant entre les modes Normal, Sport, Silencieux (les voisins seront bien contents!) et Baja. La configuration des différents paramètres du camion se fait via la fonction MyMode et on peut enregistrer un mode spécial qui sera accessible ensuite par le bouton « R » sur le volant.

Photo: Ford

Des renforts pour la cause

Le F-150 Raptor R 2023 profite aussi de nouveaux réglages de la boîte automatique SelectShift à 10 rapports, d’un essieu avant plus robuste, d’un arbre de transmission en aluminium de plus gros diamètre et d’un nouveau convertisseur de couple.

Pour ce qui est du châssis, la suspension arrière comprend des bras oscillants allongés et des ressorts hélicoïdaux mesurant pas moins de 24 pouces. Des amortisseurs FOX Live Valve à la fine pointe complètent le tout et leurs capteurs (qui surveillent les changements de terrain plusieurs centaines de fois par seconde, nous dit Ford) permet un contrôle électronique bien précis.

Photo: Ford

En passant, le débattement de la suspension atteint 13 pouces à l’avant et 14,1 pouces à l’arrière – des chiffres identiques ou presque à ceux du TRX. Un avantage du F-150 Raptor R par rapport à son ennemi numéro un est son ensemble de pneus de 37 pouces de série.

Le look de l’emploi

Visuellement, on distingue aussi ce nouveau modèle par son capot plus bombé permettant d’évacuer plus de chaleur en-dessous de même que par ses pare-chocs exclusifs. Impossible de rater les emblèmes « R » orangés un peu partout et l’ensemble graphique sur les parois de la caisse imitant le sol craquelé d’un désert très aride. Deux des huit couleurs de peinture au menu sont nouvelles, soit Gris Avalanche et Gris Azur.

Photo: Ford

Enfin, la cabine renferme des sièges Recaro garnis de cuir et de suède Alcantara pour un soutien optimal. De la fibre de carbone orne les portières et une partie de la planche de bord. L’écran central de 12 pouces est propulsé par le système SYNC 4 pouvant recevoir des mises à jour logicielles à distance.

Les réservations pour le Ford F-150 Raptor R 2023 ont déjà commencé et la production débutera vers la fin de l’année. Impossible de savoir le prix pour l’instant. À titre de référence, le F-150 Raptor régulier dépasse les 96 000 $ incluant les frais de transport et de préparation. Le Ram 1500 TRX coûte environ 10 000 $ de plus.

