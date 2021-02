En vidéo : on s’amuse dans la neige avec le Ram 1500 TRX et ses 702 chevaux!

Ce Ford F-150 de 805 chevaux riposte au Ram 1500 TRX

Pendant que Ford tarde à nous donner des détails du futur F-150 Raptor ( aura-t-il vraiment plus de 700 chevaux? ), le préparateur texan Hennessey prend les devants en créant son camion Ford le plus puissant et le plus rapide à ce jour : le Venom 800 Supercharged. Ce nom …