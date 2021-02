Le Ram 1500 EcoDiesel est-il un bon choix?

J'ai plusieurs questions à propos du Ram 1500 à moteur diesel. Quelle est la différence de consommation entre un Ram 1500 à essence et la version diesel? Aussi, est-ce que le rouage 4x4 est disponible avec le V6 EcoDiesel?

Bonjour Norman,

Il y a plusieurs versions du Ram 1500 2021 qui peuvent recevoir le moteur EcoDiesel : Rebel, Laramie, Limited Longhorn et Limited, et elles sont toutes dotées d'un rouage 4x4.

À l'inverse, les modèles Tradesman, Bighorn et Sport (disponibles en 4x2 ou 4x4) ne peuvent pas être livrés avec ce bloc. C'est aussi le cas de la version TRX, étant donné que cette variante surpuissante ne peut recevoir que le moteur Hellcat. Il est aussi important de noter que le Ram Classic, l'ancien modèle toujours vendu chez les concessionnaires, n'est pas disponible avec le moteur diesel.

En ce qui concerne la consommation de carburant, le V6 Ecodiesel se montre très sobre. Selon Ressources naturelles Canada (RNC), un Ram 1500 équipé de ce moteur ne consomme que 8 L/100 km sur la route et 11,1 L/100 km en ville, soit une moyenne de 9,7 L/100 km. Des valeurs très faibles pour une camionnette pleine grandeur.

Photo: FCA

Toujours selon RNC, un Ram 1500 V8 Hemi affiche une consommation moyenne de 13,8 L/100 km, ce qui est assez réaliste. En effet, la dernière fois que nous avons conduit un Ram ainsi équipé, l'afficheur du tableau de bord oscillait entre 13 et 15 L/100 km, alors que nous n'avons consommé que 10 L/100 km avec le moteur turbodiesel.

Cela dit, il ne faut pas oublier que l'option du moteur turbodiesel est plus coûteuse qu'un moteur à essence, que le carburant coûte plus cher, et qu'il faut acheter de l'urée pour alimenter le système antipollution. C'est d'ailleurs pour toutes ces raisons qu'il faut parcourir un certain kilométrage pour rentabiliser son investissement.

Enfin, on ne peut pas passer sous silence les problèmes de fiabilité qui ont touché le V6 EcoDiesel. De nombreux bris de moteurs ont été rapportés, mais aussi des soucis liés au système d'injection d'urée qui supporte mal les hivers québécois. Ram aurait apporté des modifications pour fiabiliser son moteur, mais il est encore trop tôt pour savoir si les problèmes ont été réglés. De ce point de vue, les deux moteurs à essence (V6 3,6 L et V8 5,7 L) se montrent beaucoup plus fiables.

