Le Ram 1500 TRX à l'épreuve du quotidien

Le Ram 1500 TRX 2021 est sans aucun doute le camion de tous les superlatifs.

Motorisé par le redoutable V8 Hellcat, ce modèle surpuissant peut compter sur 702 chevaux et 650 lb-pi de couple, logés sous son immense capot. Des chiffres étourdissants qui feraient presque passer le Ford F-150 Raptor pour un animal docile.

Si vous suivez régulièrement les essais routiers du Guide de l’auto, vous avez pu constater qu’Antoine Joubert a eu l’occasion d’aller jouer dans la neige avec ce mastodonte surmotorisé.

Mais même si les acheteurs peuvent se faire plaisir hors des sentiers battus avec leur TRX, ils le conduiront plus calmement sur la route. C’est pour cette raison que nous avons réalisé un essai plus classique de ce Ram qui sort de l’ordinaire, histoire de vérifier comment il se comporte au quotidien.

La tête de l’emploi

Pour différencier son TRX, Ram n’a pas fait les choses à moitié. Avec son long capot surmonté d’une grosse prise d’air, sa partie avant menaçante, ses ailes hypertrophiées, ses suspensions rehaussées et sa roue de secours vissée dans la boîte, impossible de le confondre avec un Ram ordinaire!

Photo: Julien Amado

La couleur bleue de notre modèle d’essai, magnifique au soleil, le rendait particulièrement désirable. C’était également l’avis des nombreuses personnes qui nous ont parlé du véhicule à chaque fois qu’il était stationné.

Si vous achetez un Ram TRX, attendez-vous à jaser souvent lorsque vous serez à la station-service ou dans un centre d’achat. Si vous aimez « flasher » avec votre véhicule, vous allez être servis!

Si son design extérieur suggère l’agressivité et les performances, l’intérieur est moins ostentatoire. Mis à part les insertions rouges (optionnelles), le boîtier de commande des gammes de vitesses spécifique et les inscriptions TRX, l’habitacle ressemble beaucoup à celui d’un Ram haut de gamme doté d’un grand écran vertical.

Photo: Julien Amado

Puisqu’il est question du système multimédia, on peut une nouvelle fois souligner la grande facilité de prise en main du Uconnect, qui demeure un des plus intuitifs du marché. À part l’obligation de passer par un sous-menu pour sélectionner la ventilation et le chauffage des sièges et du volant, il n’y a rien à reprocher à cette interface.

L’espace dévolu aux occupants est amplement suffisant dans la cabine, peu importe votre taille. Et le TRX n’a pas oublié d’être pratique, notamment grâce au système qui permet de relever l’assise de la banquette arrière pour loger des bagages ou du matériel. Une option bienvenue, car la roue de secours réduit considérablement le volume utile de la boîte. Cependant, il est possible de la démonter pour obtenir une meilleure capacité de chargement.

Photo: Julien Amado

Un peu remuant mais très amusant

Contrairement aux autres versions du Ram 1500, le TRX est équipé d’éléments suspenseurs rehaussés signés Bilstein, qui permettent de rouler sur tous les terrains. Toutefois, ces débattements importants rendent logiquement le roulement plus remuant que celui d’un Ram « normal », surtout ceux qui sont munis de la fameuse suspension à air.

Lorsque l’on prend des virages un peu rapidement sur la route, il faut composer avec des mouvements de caisse importants, et une plongée au freinage que l’on ne retrouve pas sur un modèle moins aventurier. Précisons également que sa hauteur le rend sensible aux fortes rafales de vent sur autoroute. Le TRX est aussi plus fatigant qu’un modèle moins extrême sur voies rapides à cause des bruits de moteur et de vent qui envahissent l’habitacle.

Photo: Julien Amado

Cela dit, le compromis trouvé par Ram entre la stabilité sur la route et les capacités hors route demeure tout à fait convaincant, et le roulement se montre plus stable que celui d’un Jeep Gladiator par exemple. La précision de la direction et le guidage du train avant donnent également satisfaction considérant la philosophie retenue par Ram.

Capable d’être docile à basse vitesse, le moteur Hellcat peut aussi vous catapulter à une vitesse sidérante. Il est d’ailleurs difficile de respecter les limitations de vitesse tant le V8 fait preuve d’allégresse à la moindre sollicitation.

Pour respecter les 50 km/h en ville ou les 80 km/h sur la route, il ne faut pas dépasser 5% d’appui sur l’accélérateur. Et si vous décidez de l’écraser, les quatre roues motrices vous collent au fond de votre siège, surtout si vous avez préalablement enclenché le mode Départ canon.

Les chiffres sont éloquents, avec un 0 à 100 km/h bouclé en moins de 5 secondes, et le quart de mille expédié en 12,9 secondes! Le tout accompagné d’une sonorité grisante, typique du bloc Hellcat. Aux notes graves émises par le V8 s’ajoute le sifflement du compresseur, qui se fait de plus en plus strident à mesure que le régime augmente.

Un moteur littéralement jouissif, mais dont le goût pour le pétrole semble insatiable…

Photo: Julien Amado

Un puits sans fond

Si les alcooliques souffrent d’une dépendance aux spiritueux, le Ram TRX pourrait aisément être qualifié de « pétrolique » tant il use et abuse de carburant raffiné.

Avant cet essai, mon record de consommation personnelle était déjà détenu par un moteur Hellcat, monté dans une Challenger. J’avais alors consommé 25 L/100 km de moyenne lors de trajets réalisés majoritairement en ville.

Plus lourd, peu aérodynamique et doté de quatre roues motrices, le Ram affole l’indicateur du tableau de bord à chaque accélération. Même en caressant doucement la pédale de droite, nous n’avons jamais réussi à descendre sous la barre des 18 L/100 km sur la route à vitesse stabilisée.

Photo: Julien Amado

Sur l’autoroute, à 118 km/h avec le régulateur de vitesse enclenché, il faut compter 20 à 22 L/100 km dépendamment des conditions rencontrées. Et en ville, la consommation oscillait entre 27 et 28 L/100 km. En se montrant plus joueur et sans se soucier de l’économie de carburant, l’afficheur est même monté jusqu’à 31 L/100 km!

Finalement, la moyenne de la semaine s’est établie à 21,4 L/100 km, avec la majorité du trajet réalisée sur des voies rapides. Avec cette moyenne de consommation, nous n’avons pu parcourir que 500 kilomètres avant que le témoin de carburant ne s’allume au tableau de bord.

Il est alors temps de remplir de nouveau le réservoir dont la contenance affiche 125 litres… ce qui vous coûtera de 130 à 150 $ environ. Vous l’avez compris, si vous souhaitez conduire un Ram TRX quotidiennement, cela s’accompagne d’un budget carburant plutôt conséquent!

Photo: Julien Amado

Le plus cher des Ram

Trônant au sommet de la gamme, le Ram TRX débute à 94 465 $. En optant pour un financement de 60 mois (2,99%) il faudra assumer des mensualités de 1 750 $. Un tarif plutôt élevé, d’autant plus que les 100 000 $ peuvent rapidement être dépassés si vous cochez quelques options...

C’était le cas de notre modèle d’essai, vêtu d'une peinture bleue optionnelle, d’un système audio plus évolué, du toit ouvrant panoramique, des ensembles « sécurité », « commodités » ainsi que de « l’équipement TRX de niveau 2 », lequel ajoute beaucoup d’éléments de confort.

Ainsi équipé, le tarif monte à 119 135 $, soit environ trois fois le prix d’une version de base Tradesman! En frôlant la barre des 120 000 $, on arrive à un coût vraiment très élevé pour une camionnette, même avec plus de 700 chevaux sous le capot.

Photo: Julien Amado

Cela dit, en considérant le fait que les moteurs Hellcat vont bientôt disparaître du catalogue et que le nombre de modèles vendus demeurera restreint, on peut supposer que les Ram TRX conserveront une excellente valeur. Et il y a de grandes chances pour qu’ils deviennent très recherchés lorsqu’il ne sera plus possible d’acheter des véhicules à essence dans les décennies à venir.