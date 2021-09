Ram dévoile son camion le plus cher de l'histoire

Ram a profité de la Foire d’État du Texas aujourd’hui pour dévoiler trois nouvelles éditions de son populaire Ram 1500 (eh oui, encore!). Deux d’entre elles seront commercialisées au Canada, dont une qui représente le camion le plus dispendieux et le plus exclusif de son histoire.

Il s’agit du Ram 1500 TRX Édition Allumage 2022, affiché à 125 075 $ plus les frais de transport et de préparation de 2 795 $. En vente cet automne, il sera disponible chez nous en seulement 100 exemplaires.

Comme le nom l’indique, ce camion est basé sur le très puissant et rugissant Ram 1500 TRX, dont le moteur V8 « Hellcat » surcompressé de 6,2 litres génère 702 chevaux et un couple de 650 livres-pied. Il comprend d’emblée le groupe Équipement TRX Niveau 2, qui inclut près d’une quarantaine d’options.

La carrosserie peinte en Orange Allumage détonne avec tous les autres modèles Ram – et se veut encore plus voyante que le Code Orange du Ford F-150 Raptor. Des éléments graphiques sont apposés sur les côtés de la caisse et de nombreuses garnitures noires apportent du contraste. Les roues mesurent 18 pouces et il y a un toit panoramique sur la cabine.

Photo: Stellantis

À l’intérieur, on retrouve des coutures orange cuivré et un logo TRX brodé sur les sièges, des garnitures en fibre de carbone au fini cuivré, un écusson orange sur la console et un logo de Ram orange sur les tapis. Naturellement, le camion qui apparaît sur l’écran de bord au démarrage est de couleur orange lui aussi.

Est-ce que le supplément en vaut la peine? À vous de juger. Le Ram 1500 TRX 2022 se vend ordinairement à partir de 101 395 $.

« Nos clients en veulent toujours plus et ils aiment se démarquer, affirme Mike Koval Jr., chef de la direction de la marque Ram. Nos nouveaux modèles proposent une gamme de finitions extérieures et intérieures ainsi que du contenu qui permettent encore plus de personnalisation. »

Photo: Stellantis

L’autre édition spéciale dévoilée aujourd’hui et qui arrivera bientôt au Canada est le Ram 1500 (RAM)RED, qui souligne l’association avec l’organisme (RED) ainsi que la contribution de 4 millions $ américains des marques Ram, Jeep et Fiat au Fonds mondial entre 2021 et 2023.

Il est disponible avec une cabine multiplaces en version Limited, avec l’un ou l’autre des V8 ou encore le V6 EcoDiesel. Les insignes de Ram sont colorés en rouge et la console centrale est ornée d’un écusson (RED). Aucun prix n’est toutefois mentionné.

