En studio : Ram 1500 ou Chevrolet Silverado?

Risque d’incendie pour plusieurs camionnettes GM

General Motors annonce un rappel visant certaines de ses plus grosses camionnettes en raison du risque d’un court-circuit électrique au niveau du câble du chauffe-moteur qui pourrait entraîner un incendie. Plus précisément, les modèles concernés sont Chevrolet Silverado 2500HD et 3500HD ainsi que GMC Sierra 2500HD et 3500HD des années-modèles …