De nouvelles versions pour les camions Ram en 2022

La gamme de camions Ram s’agrandit pour l’année modèle 2022 avec trois nouvelles versions et une édition spéciale. Celles-ci seront en vente plus tard cet été.

Il s’agit dans un premier temps des Ram 1500 Sport G/T, Rebel G/T et Laramie G/T, toutes dotées de caractéristiques exclusives et axées sur la performance dès leur sortie de l’usine afin que les clients n’aient pas à se tourner vers leur concessionnaire pour des ajouts.

Ces trois versions G/T arborent un capot sport avec un insigne distinctif, une admission d’air froid et un échappement de performance signés Mopar ainsi qu’une signature G/T sur les parois de la caisse.

Photo: Stellantis

À bord, l’application Performance Pages fournit des informations en temps réel sur le rendement et les performances du camion, par exemple le chrono de 0 à 100 km/h et les forces d’accélération latérale, et tout ça peut ensuite être téléchargé sur une clé USB pour analyse et comparaison.

Hormis le très explosif Ram 1500 TRX, ce sont aussi les premiers modèles Ram à posséder des sélecteurs manuels au volant, un levier de vitesses de performance sur la console et des pédales en métal. Les sièges baquets à l’avant sont ornés du logo G/T et comprennent des appuis latéraux prononcés, ce qui est une bonne chose ici. À cela s’ajoutent des tapis de plancher toute saison Mopar.

Photo: Stellantis

Les Ram 1500 Sport G/T, Rebel G/T et Laramie G/T 2022 sont disponibles uniquement avec la cabine multiplaces et le V8 HEMI de 5,7 litres. Leurs prix canadiens débutent respectivement à 70 180 $, 73 580 $ et 76 355 $, sans compter les frais de transport de 1 995 $.

Édition 10e anniversaire

Également en vente cet été, le Ram 1500 Limited Édition 10e anniversaire 2022 souligne la première décennie d’existence de la version haut de gamme du Ram 1500. On le reconnaît visuellement par sa peinture Bleu ombré exclusive, son hayon multifonction, sa marche d’accès à la caisse Mopar et ses crochets d’arrimage réglables.

Photo: Stellantis

Dans la cabine, il y a encore plus de garnitures en métal, en cuir et en bois, tandis que les montants du pare-brise, les visières et le plafond sont doublés de suède. Les sièges, les portières et l’accoudoir central arborent des coutures uniques. La mention 10e anniversaire apparaît sous la forme d’un écusson sur la console et d’une animation sur le tableau de bord au démarrage du véhicule.

Un nouveau revêtement intérieur Indigo/Gris sel de mer, un capuchon exclusif sur le pommeau du levier de vitesses et une chaîne audio à 19 haut-parleurs font aussi partie du décor.

Photo: Stellantis

Le Ram 1500 Limited Édition 10e anniversaire 2022 se limite à la cabine multiplaces, mais les clients peuvent opter pour le V8 HEMI de 5,7 litres ou le V6 EcoDiesel de 3,0 litres. Son prix s’élève à 83 385 $ plus les frais.

