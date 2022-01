Apocalypse Warlord 6x6 Ram 1500 TRX : prêt pour la fin du monde?

Un autre préparateur s’attaque au tout puissant Ram 1500 TRX. Cette fois, on vous parle d’Apocalypse, basé en Floride, qui a créé une version hautement modifiée à six roues appelée Warload 6x6.

Quelques exemplaires ont été fabriqués déjà et l’un d’eux sera mis en vente à l’encan de Barrett-Jackson le 29 janvier.

Semblable au Mammoth 6x6 de Hennessey, l’Apocalypse Warload 6x6 ne pousse pas la démesure jusqu’à annoncer une puissance de 1 200 chevaux, mais il fait grimper le V8 Hellcat surcompressé de 702 à 797 chevaux, comme les Dodge Charger et Challenger Hellcat Redeye.

Photo: Apocalypse Manufacturing

Les six roues de 20 pouces qui encaissent le choc sont chaussées de pneus de 37 pouces et reliées à une suspension sur mesure comprenant des amortisseurs Bilstein. La garde au sol s’élève à près de 30 centimètres.

En tout, ce camion infernal mesure 7,5 mètres de long et 2,4 mètres de haut. Il est capable de remorquer des charges allant jusqu’à 12 000 livres. Toutefois, ses temps d’accélération ne sont pas spécifiés (le TRX régulier met 4,5 secondes pour atteindre 96 km/h et 12,9 secondes pour boucler le quart de mille).

Photo: Apocalypse Manufacturing

On aime la façon dont le lettrage « RAM » sur la calandre et la carrosserie a été repris pour créer le « WAR », tout comme le cuir noir et rouge agrémenté de suède à l’intérieur. Heureusement, pour accéder à la cabine, des marchepieds électriques sont inclus. Par ailleurs, on compte huit modes de conduite, dont un appelé Baja pour les sorties à haute vitesse en dehors de la route. Le pneu de secours pleine grandeur monté dans la caisse risque d’être utile également.

Au fait, Apocalypse vendait le camion au prix de 250 000 $US avant les options et celui offert à l’encan de Barrett-Jackson sera vendu sans réserve, donc la personne qui fera la mise la plus élevée est assurée de repartir avec le véhicule. On est quand même loin du Mammoth 6x6 de Hennessey, qui était limité à trois exemplaires vendus pour 500 000 $US chacun.

En vidéo : On essaie le Ram 1500 TRX 2021