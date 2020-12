Ce Ford F-150 de 805 chevaux riposte au Ram 1500 TRX

Pendant que Ford tarde à nous donner des détails du futur F-150 Raptor (aura-t-il vraiment plus de 700 chevaux?), le préparateur texan Hennessey prend les devants en créant son camion Ford le plus puissant et le plus rapide à ce jour : le Venom 800 Supercharged.

Ce nom en dit long, car la compagnie réserve habituellement l’appellation « Venom » pour un très petit nombre de ses véhicules les plus performants.

Basé sur le tout nouveau F-150 2021 en version Platinum et à cabine Super Crew, le monstre de Hennessey renferme le classique moteur V8 de 5,0 litres auquel est greffé un surcompresseur de 3,0 litres. Il y a aussi un système d’admission d’air frais à haut débit, des injecteurs et une pompe à carburant de meilleur calibre ainsi qu’un système d’échappement en inox.

Résultat : la puissance passe du simple au double, soit de 400 à 805 chevaux pour être exact. C’est environ une centaine de plus que le nouveau Ram 1500 TRX de 702 chevaux… dont la boîte à air montre littéralement un tyrannosaure en train de dévorer un raptor! Quant au couple, il s’élève à 727 livres-pied.

Avec ses quatre roues motrices et sa boîte automatique à 10 rapports, le Hennessey Venom 800 Supercharged atteint 60 mi/h (97 km/h) en seulement 3,6 secondes et atteint le quart de mille en 11,9 secondes. Ce sont des chiffres qui ont de quoi rendre jaloux non seulement le Ram 1500 TRX (4,5 et 12,9 secondes, respectivement), mais aussi bien des voitures sport.

Pour calmer ses ardeurs, on retrouve des freins Brembo avec étriers à six pistons et d’énormes disques ventilés en acier de 15,1 pouces. Ceux-ci sont partiellement cachés par les nouvelles jantes Hennessey de 20 pouces chaussées de pneus tout-terrain de 35 pouces. Une suspension renforcée axée sur le hors-route est installée, comprenant des amortisseurs spéciaux qui relèvent le camion de six pouces.

Soulignons par ailleurs la calandre et le pare-chocs avant conçus sur mesure, ce dernier intégrant plusieurs feux d’appoint à DEL pour les excursions à la tombée du jour.

Le coût total de cette transformation, incluant le prix du F-150 Platinum de base, s’élève à 149 500 $ américains, soit l’équivalent de 193 000 $ canadiens. À peine 100 exemplaires seront fabriqués et livrés en 2021.

Ram peut toutefois se consoler, car Hennessey a annoncé cet été une version du TRX qui deviendra son camion le plus gros, le plus puissant, le plus exclusif et le plus cher en 29 ans d’existence : le Mammoth 6x6 de 1 200 chevaux!

