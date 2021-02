Quel est le délai d'attente pour un Ram 1500 TRX 2021?

Je possède un Ram 1500 Rebel 2018 et je suis en quête d’un camion encore plus puissant et robuste. Le Ram 1500 TRX 2021 m’intéresse beaucoup. J’ai vu vos publications à son sujet et je me demandais quel était le délai d’attente pour en obtenir un.

Bonjour Marc,

Après avoir mis le Ram 1500 TRX 2021 à l’essai à l’automne dernier, on peut vous confirmer qu’il s’agit d’une camionnette absolument impressionnante. En attendant une riposte sérieuse de Ford avec son F-150 Raptor, le TRX est seul sur son île.

Rappelons que le Ram 1500 TRX est animé par un moteur V8 suralimenté développant une puissance de 702 chevaux et un couple 650 livres-pied, ce qui est absolument déraisonnable, mais tellement appréciable. En plus d’être rapide, cette version de la populaire camionnette se démarque également par ses capacités hors route et son apparence tout à fait unique. Il serait difficile d’imaginer un véhicule à l’allure plus costaude et imposante.

En ce qui concerne le délai d’attente, sachez que les premières unités sont arrivées en concession ces dernières semaines. Si on peut compter sur les doigts d’une main les exemplaires alloués aux concessionnaires du Québec, il faut également savoir qu’il s’agit de précommandes pour la plupart. Or, le Ram 1500 TRX n’est pas produit en édition limitée; l’usine de Sterling Heights au Michigan en assemblera autant qu’il en faudra.

Le Guide de l’auto a contacté un représentant des ventes d’une concession Chrysler Dodge Jeep Ram Fiat de la grande région de Montréal et on nous a informés que le délai oscillait entre 12 et 16 semaines d’attente pour une commande.

Si ce type de véhicule complètement démentiel vous interpelle, ne tardez pas trop. Des rumeurs laissent croire que la motorisation « Hellcat », qu’on a plantée sous le capot d’une série de véhicules chez Stellantis, ne pourra pas continuer d’être utilisée pendant des lunes...