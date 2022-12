Le Ford F-150 Raptor R grimpe à 1000 chevaux grâce à Hennessey

Quand Ford a lancé son nouveau et redoutable F-150 Raptor R plus tôt cette année, certains amateurs ont été un peu déçus. Comment est-ce possible avec 700 chevaux et 640 lb-pi de couple? Eh bien, ces chiffres sont légèrement inférieurs à ceux du Ram 1500 TRX.

Pourtant, comme l’a constaté notre collègue Germain Goyer lors d’un premier contact dans les dunes de sable du Michigan en octobre, le Raptor R ne donne pas du tout l’impression d’être à la traîne face à son rival.

Des versions encore plus puissantes commencent donc à apparaître et, sans surprise, l’une d’elles vient du préparateur texan Hennessey, qui annonce aujourd’hui le VelociRaptoR 1000.

Photo: Hennessey

S’attaquant au V8 surcompressé de 5,2 litres, son équipe promet de frôler les 1 000 chevaux et de dépasser les 850 lb-pi de couple. Ce même moteur, rappelons-le, développait 760 chevaux dans la Mustang Shelby GT500, que Hennessey a déjà poussée à plus de 1 200 chevaux.

Pour y arriver, le compresseur volumétrique passera de 2,65 litres à 3,8 litres et s’accompagnera d’une nouvelle courroie. Un système d’admission à grand débit et de plus gros injecteurs de carburant seront aussi au programme.

Par ailleurs, des roues Hennessey de 20 pouces seront chaussées de pneus de 37 pouces et les pare-chocs seront entièrement retravaillés, celui à l’avant intégrant des lumières à DEL et une barre tubulaire pare-broussailles. Les éléments graphiques, les écussons et une plaque numérotée viendront rendre le camion plus exclusif.

Photo: Hennessey

La compagnie ne donne pas de précisions sur les changements qui seront apportés au châssis et à la suspension, mais on sait de quoi elle est capable après les milliers de VelociRaptor qu’elle a fabriqués à ce jour pour des clients partout dans le monde.

Quant au prix, il reste à déterminer, mais si vous posez la question, c’est sans doute qu’il sera au-dessus de vos moyens. Pour vous donner une idée, le F-150 Raptor R se vend au Canada à partir d’environ 145 000 $, transport et préparation inclus.

