Le Ford Bronco Raptor 2022 sort ses griffes et prend son envol

Un autre modèle se joint à la famille du Ford Bronco et c’est celui que les amateurs de performance attendaient avec impatience. En effet, le constructeur a enfin dévoilé ce matin le tout nouveau Bronco Raptor 2022, inspiré à la fois du F-150 Raptor et des véhicules de la série de courses d’endurance Ultra4 Racing.

Conçu par la division Ford Performance, ce modèle place la barre très haut – plus haut encore que le Bronco Wildtrak équipé de l’ensemble Sasquatch, mais peut-être pas autant que le Jeep Wrangler Rubicon 392. En attendant d’en faire l’essai, regardons ce qu’il a à offrir.

Châssis renforcé et plus articulé

Le Bronco Raptor repose sur un châssis en acier haute résistance comprenant de nouvelles tourelles d’amortisseurs qui augmentent le débattement des suspensions à 13 pouces à l’avant et à 14 pouces à l’arrière. Des plaques de protection épaisses s’étendent du pare-chocs avant jusqu’à l’arrière du moteur et du boîtier de transfert pour préserver l’intégrité des composantes vitales en conduite hors route.

Photo: Ford

Ford a employé des amortisseurs FOX 3.1 semi-actifs qui sont réglés sur mesure. Des capteurs de hauteur de suspension et d’autres surveillent le mouvement à chacun des quatre coins du véhicule des centaines de fois par seconde afin d’ajuster l’amortissement en conséquence.

Des essieux Dana 44 AdvanTEK (avant) et Dana 50 AdvanTEK (arrière) mis au point par Ford Performance, tout comme sur le Bronco DR de compétition, élargissent la voie de 8,6 pouces. Quant à la garde au sol, elle a été augmentée de 4,8 pouces pour atteindre 13,1 pouces. C’est aussi grâce aux pneus tout-terrain BFGoodrich KO2 de 37 pouces qui chaussent les roues Ford Performance de 17 pouces.

Photo: Ford

Plus haut, les montants de toit arrière et la barre transversale qui relie ceux du centre sont renforcés afin d’accroître la rigidité en torsion de plus de 50% par rapport à un Bronco ordinaire à quatre portes.

400 chevaux

Contrairement au Wrangler Rubicon 392 à moteur V8 de 6,4 litres, le Bronco Raptor 2022 exploite un moteur biturbo à six cylindres de 3 litres. Alors que le premier génère 470 chevaux, la puissance du second se chiffre à « plus de 400 chevaux » selon Ford. Notez qu’il faut de l’essence super pour l’obtenir.

Photo: Ford

Pas de boîte manuelle à sept rapports ici, seulement l’automatique à 10 rapports. Au moins, cette dernière profite de quelques révisions qui la rendent plus robuste et efficace. Et bien entendu, le système de gestion du terrain G.O.A.T. (Goes Over Any Type of Terrain) est inclus avec ses sept modes, dont un mode Baja exclusif réduisant le décalage du turbo.

Le système à quatre roues motrices évolué comprend un embrayage et un boîtier de transfert de plus gros calibre. Le rapport de marche lente (crawl ratio) s’élève à 67,7:1. De plus, grâce au nouveau mode Remorquage/Transport, il est possible de tirer des charges allant jusqu’à 4 500 livres, soit 1 000 de plus qu’avec un Bronco régulier.

Photo: Ford

Ce n’est pas tout : il y a un échappement double à soupape active (une première pour le Bronco) qui offre quatre sonorités différentes en fonction du mode choisi par le conducteur : Normal, Sport, Silencieux et Baja.

Allure de dur à cuire

Sur le plan du design, le Bronco Raptor 2022 arbore naturellement les grosses lettres FORD sur sa calandre rectangulaire. Les phares à DEL sont uniques à ce modèle, tout comme le pare-chocs avant modulaire en acier renforcé qui incorpore des crochets de remorquage et dont les embouts sont amovibles pour mieux se faufiler dans les endroits restreints.

Les ouvertures sur le capot sont intégrées à un panneau noir carbone, alors que celles sur les ailes sont de couleur assortie à la carrosserie. Comme vous le voyez, les ailes et leurs élargisseurs contrastants sont également spécifiques au Raptor. En passant, les marchepieds sont amovibles.

Photo: Ford

Pas moins de 10 couleurs de peinture sont disponibles et, si vous trouvez que le véhicule n’en met pas assez plein la vue, un ensemble d’éléments graphiques Raptor peut être ajouté.

Enfin, dans l’habitacle, l’instrumentation numérique de 12 pouces propose différents affichages, dont un de performance qui est exclusif et configurable. Des accents de couleur orange agrémentent le décor, incluant même l’illumination du bouton de démarrage. Les sièges signés Ford Performance comprennent des appuis latéraux plus prononcés pour un meilleur soutien lors des manœuvres difficiles.

Photo: Ford

Ford mentionne que les commandes débuteront en mars. La priorité ira aux détenteurs de réservations, que la compagnie contactera dans les prochains jours afin de voir s’ils sont intéressés par le Bronco Raptor. Les livraisons sont quant à elles prévues à compter de l’été… si tout va bien.

En vidéo : On essaie le Ford Bronco 2021