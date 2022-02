Ford Bronco : un toit souple qui laisse entrer la neige?

Aussi attrayant et en demande qu’il soit, le Ford Bronco n’est pas au bout de ses peines avec les problèmes de toit.

Rappelons que certains des premiers exemplaires munis d’un toit rigide (conçu par un fournisseur et non par Ford) ont révélé des défauts de qualité et une usure anormale dès les premiers mois sur la route. La compagnie a d’ailleurs rapidement pris la décision de tous les remplacer.

Maintenant, avec l’hiver qui bat son plein, d’autres propriétaires de Bronco connaissent des ennuis. Sur le forum Bronco6G, l’un d’eux (qui réside au Canada) raconte comment une récente tempête a eu raison du toit souple de son véhicule. Aidés par de bonnes rafales, la neige et le gel se sont infiltrés à différents endroits, laissant l’habitacle dans un état digne d’un congélateur.

On peut bien le voir dans la vidéo qui suit :

De la neige recouvre une partie des sièges, mais les plus grosses accumulations se trouvent au niveau des rails qui articulent le toit. Ce dernier était pourtant bien fermé et toutes les vitres étaient montées, assure le propriétaire.

Un cas isolé? Malheureusement pas. Plus tôt cette année, un autre Bronco canadien à toit souple a subi le même sort. Le volant, la planche de bord, les sièges et le haut des portières ont tous été largement ensevelis. Bref, il pourrait y avoir un problème d’isolation avec ce type de toit, quoique d’autres propriétaires sur le forum en question disent n’avoir rien vécu de tel jusqu’à maintenant.

Photo: Facebook

Certains ont suggéré de déplacer le véhicule pour qu’il soit moins exposé directement au vent et aux intempéries, mais ça reste une situation anormale et inacceptable. Et a-t-on déjà entendu parler d’un Jeep Wrangler qui laisse la neige s’infiltrer? À notre connaissance, non.

La bonne nouvelle pour les propriétaires de Bronco malchanceux est qu’ils pourront sans doute faire réparer leur véhicule sous la garantie. Il sera intéressant de voir si d’autres cas du genre sont rapportés. Au moment d’écrire ces lignes, Ford n’a pas annoncé de rappel ou de mesures pour remédier à ce problème.

Le Bronco a été élu Véhicule utilitaire nord-américain de l’année 2022 en janvier.

