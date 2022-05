Ford Bronco Raptor : la puissance et le couple confirmés

Dévoilé en janvier, le tout nouveau Ford Bronco Raptor de haute performance a ouvert son carnet de commandes en mars, accordant la priorité à ceux qui avait déjà réservé un exemplaire du Bronco. Les livraisons sont prévues à compter de l’été… si tout va bien.

Sous le capot, la compagnie s’était donné une cible de « plus de 400 chevaux », mais le chef de la direction, Jim Farley, vient de confirmer via Twitter que la puissance s’élève à 418 chevaux et le couple, à 440 livres-pied – en utilisant de l’essence super, bien entendu.

C’est donc dire que le nouveau V6 biturbo de 3,0 litres génère 88 chevaux et 125 livres-pied de plus que le V6 EcoBoost de 2,7 litres en option dans le Bronco régulier. Ça reste toutefois en dessous des 470 chevaux et 470 livres-pied du Jeep Wrangler Rubicon 392, qui exploite de son côté un V8 de 6,4 litres.

Photo: Ford

L’unique boîte de vitesses disponible avec le Bronco Raptor est l’automatique à 10 rapports, qui bénéficie de quelques révisions pour la rendre plus robuste et efficace. Le système de gestion du terrain G.O.A.T. (Goes Over Any Type of Terrain) est inclus avec ses sept modes, dont un mode Baja exclusif réduisant le décalage du turbo, tandis que le système à quatre roues motrices évolué comprend un embrayage et un boîtier de transfert de plus gros calibre. Le rapport de marche lente (crawl ratio) s’élève à 67,7:1.

Ce n’est pas tout : il y a un échappement double à soupape active (une première pour le Bronco) qui offre quatre sonorités différentes en fonction du mode choisi par le conducteur : Normal, Sport, Silencieux et Baja.

Quant au prix, il est fixé à 102 090 $ au Canada, incluant les frais de transport et de préparation. C’est une fortune pour un Bronco, quoique le Wrangler Rubicon 392 est encore plus dispendieux à 105 640 $.

Photo: Ford

Le F-150 Raptor R en approche

Par ailleurs, on sait que la camionnette tout-terrain F-150 Raptor sera offerte pour 2023 en version R, une sorte de réplique au Ram 1500 TRX de 702 chevaux. Ford tarde à nous la présenter, mais ça s’en vient d’ici l’automne.

Dans les derniers jours, des informations ont coulé sur la toile qui tendent à confirmer la présence d’un V8 surcompressé de 5,2 litres. Comme vous le savez, c’est le moteur de la Mustang Shelby GT500, forte de 760 chevaux. Le F-150 Raptor R en produira-t-il autant? On en doute, mais ce n’est vraiment pas la puissance qui manquera.

Chose certaine, ce nouveau dinosaure des temps modernes s’ajoutera à la liste des véhicules qui coûtent le plus cher à la pompe!

En vidéo: Le Guide de l'auto fait l'essai du Ford Bronco 2022