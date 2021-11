Ford Bronco DR 2023 : un VUS de course à 300 000 $ fabriqué au Canada

Ford vient de dévoiler le tout nouveau Bronco DR (Desert Racer), un VUS conçu exclusivement pour la conduite hors route et des épreuves telles que le fameux Baja 1000 au Mexique.

Un prototype fera ses débuts en compétition en 2022 et les 50 premiers exemplaires de production seront ensuite en vente vers la fin de l’année, comme modèles 2023. Ford avance un prix de base d’environ 250 000 $ américains, soit l’équivalent d’un peu plus de 300 000 $ canadiens.

Ce qui est intéressant à savoir, c’est que le constructeur a confié à Multimatic le soin de fabriquer le Bronco DR. La firme de Markham, en Ontario, assemble déjà la supervoiture Ford GT, qui tire sa révérence après 2022, et prendra donc le relais avec ce fougueux Bronco.

Photo: Ford

Multimatic fournit même la cage de sécurité du véhicule et ses réputés amortisseurs DSSV. Quant au moteur, c’est le V8 Coyote de 5,0 litres de Ford qui a été retenu. Sans donner de chiffre exact, la puissance s’élève à plus de 400 chevaux, ce qui pourrait être un bon aperçu du futur Bronco Raptor.

Le Bronco DR est basé sur le modèle à quatre portes et reçoit une foule de modifications. En plus de ce qui est énuméré ci-dessus, on note une suspension H.O.S.S. (High-Performance Off-Road Stability Suspension). Celle-ci fournit un débattement incroyable de 15,8 pouces à l’avant et de 17,4 pouces à l’arrière, en hausse respectivement de 55,1% et 58,6% par rapport au Bronco Badlands. L’angle d’approche atteint pas moins de 47 degrés.

Photo: Ford

Soulignons également les pneus BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM3 de 37 pouces dont la gomme Krawl-TEK est améliorée pour plus de mordant sur les roches et les surfaces lisses. Le refroidissement du moteur est accru, le boîtier de transfert provient du F-150 et les freins comptent sur de meilleures plaquettes.

Enfin, derrière les panneaux en fibre de verre se trouve un habitacle sans fenestration ni commodités telles qu’un climatiseur. Il comprend deux sièges de course et une instrumentation spécialement adaptée. Vous n’aurez vraisemblablement jamais la chance de monter à bord, mais l’aspect canadien du véhicule a de quoi rendre fiers. Ne manquez pas de jeter un coup d'oeil à la galerie de photos!

