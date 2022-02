Ford a dévoilé cette semaine la version Raptor de la camionnette Ranger de nouvelle génération, qui sera lancée sur notre marché quelque part en 2023. La marque à l’ovale bleu comptera à ce moment sur un trio redoutable complété par le F-150 Raptor (incluant le Raptor R) et le Bronco Raptor.

Lequel de ces véhicules vous interpelle le plus? Le Guide de l’auto vous présente ici une méga galerie de photos pour bien les voir sous tous les angles et apprécier de plus près leurs différentes caractéristiques.