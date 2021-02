Ford F-150 Raptor 2021 : cinq choses à savoir

D’abord lancé par Ford en 2009, le F-150 Raptor entame en 2021 sa troisième génération. Cette fois, Ford a amené une multitude de changements à la fois esthétiques et mécaniques pour améliorer les performances hors route.

Voici cinq choses à savoir sur le Ford Raptor 2021.

Calibré pour le hors route

D’abord conçu pour la conduite hors route, le Ford F-150 Raptor a reçu une série d’améliorations afin de le rendre encore plus compétent sur tous les types de terrains. La suspension arrière est dorénavant à cinq bras et comprend des ressorts hélicoïdaux de 24 pouces – les plus longs de la catégorie selon Ford.

L’absorption des chocs se fera grâce à la nouvelle génération d’amortisseurs FOX Live Valve, dotés d’une technologie de contrôle électronique. En ce sens, le système pourra ajuster l’amortissement en fonction de sa position. Les lectures des capteurs de hauteur de suspension et d'autres capteurs autour du camion modifient les taux d'amortissement indépendamment à chaque virage 500 fois par seconde.

Finalement, le F-150 Raptor sera chaussé de pneus BFGoodrich gigantesques de 35 ou 37 pouces. Le Raptor franchit les obstacles d’une hauteur de 12 pouces avec un angle d'attaque de 31 degrés, un angle de sortie de 23,9 degrés et un angle de basculement de 22,7 degrés avec des pneus de 35 pouces. Les angles sont entre un et deux pouces plus élevés avec les pneus optionnels 37 pouces.

Photo: Ford

Plus solide, plus fort

Disponible en configuration SuperCrew sur un empattement de 145 pouces (3 683 mm), le Ford F-150 Raptor est doté d'un cadre en acier haute résistance avec une carrosserie en alliage d'aluminium et composite de qualité militaire.

Un différentiel arrière à blocage électronique vient de série et un différentiel avant à glissement limité Torsen en option sont équipés de rapports de démultiplication finaux de 4:10. La charge utile a été majorée à 1 400 lb (635 kg) et même son de cloche pour le remorquage qui a été augmenté à 8 200 lb (3720 kg).

Photo: Ford

Esthétique d’avion de chasse

Les designers de Ford ont mis l’emphase sur la largeur de ce nouveau Raptor afin de lui donner un air de « machine ». C’est effectivement le cas lorsqu’on le compare à la deuxième génération.

Cette nouvelle mouture a une grille de calandre imposante et rectangulaire. Les formes sont d’ailleurs plutôt épurées, contrairement à l’ancienne qui avait un style plus sculpté. On conserve l’immense logo FORD autant à l’avant qu’à l’arrière et les phares rectangulaires ceinturent la carrosserie.

Par ailleurs, le capot a un nouvel extracteur de chaleur et des évents latéraux fonctionnels situés au-dessus des arches de roues, près des miroirs. Ce dernier élément esthétique est directement inspiré par les entrées d’air retrouvées sur les avions de chasse F-22 Raptor. L’idée est reproduite aux arches de roues à l’arrière aussi.

Une plaque de protection avant plus large offre une couverture frontale et latérale supérieure. De plus, les pare-chocs avant et arrière sont en acier. À l’arrière, on conserve les pots d’échappement doubles et les feux ont des lignes plus conventionnelles.

Photo: Ford

Technologies revues et ajoutées

La nouvelle génération du Ford F-150 Raptor recevra de récentes technologies à bord.

Une toute nouvelle fonctionnalité de série s’ajoute : la conduite à une pédale. Cette fonction sera notamment utilisée pour les conditions hors route sévère ou encore en terrain rocailleux. Il s’agit de peser sur l’accélérateur pour avancer et le relâcher pour freiner.

De plus, le Raptor « sonnera » mieux grâce à l’adoption d’un échappement double avec soupapes actives comprenant un tuyau en « X » ainsi qu’une « courbe de trombone » exclusive, conçue afin que les deux lignes d’échappement soient de longueur égale. Cet échappement actif sera doté de quatre modes : Silencieux, Normal, Sport et Course dans le désert (Baja).

Photo: Ford

Équipé de sept modes de conduite sélectionnables, le système de gestion du terrain permet de choisir le réglage le mieux adapté aux conditions de conduite, notamment Terrain Glissant (Slippery), Remorquage/Transport, Sport, Normal, Hors route, Baja (Course dans le désert) et Roche/Traction (Rock Crawl).

Les modes de conduite ajustent la sensation de direction, le comportement de la boîte de transfert, le contrôle de stabilité, l'échappement actif des soupapes, le système d'amortissement actif, la cartographie des gaz et les points de changement de vitesse, ainsi que l'affichage sur le groupe de jauges numériques.

À bord, la console est dominée par un écran tactile de 12 pouces. Celui-ci intègre le système SYNC 4 et il sera compatible avec Apple CarPlay ainsi qu’Android Auto, tous deux sans fil. De plus, les mises à jour se feront désormaispar voie aérienne. Une chaine sonore de haute qualité avec 18 haut-parleurs Bang & Olufsen est disponible en option.

Une caméra 360 degrés de même que des sièges baquets Recaro sont également disponibles.

Photo: Ford

Deux Raptors?

Le Ford F-150 Raptor 2021 demeure équipé du V6 3,5 biturbo EcoBoost qui animait également l’ancienne génération du modèle. Jumelé à une boite automatique à dix rapports, e moteur s’est fait ajouter de nouveaux ventilateurs de haute puissance intégrés au système de refroidissement. De plus, le moulin a reçu un logiciel de gestion moteur plus sophistiqué.

Bien que les figures de puissance n’aient pas été dévoilées par Ford, nous attendre à ce que celles-ci soient similaires à celles de l’ancienne génération, qui développait 450 chevaux et 510 lb-pi de couple.

Ford a toutefois indiqué la commercialisation prochaine d’un Raptor R, qui rivalisera directement avec le Ram 1500 TRX. Des rumeurs laissent présager que cette variante pourrait être équipée du moteur V8 de 5,2 litres suralimenté de la Mustang Shelby GT500. À suivre…

Le Ford F-150 Raptor 2021 sera disponible au pays dès cet été. Le Raptor R, sera quant à lui dévoilé l’an prochain.

En vidéo: le Ford F-150 Raptor 2021 en action