Le Ford F-150 poursuit son règne des ventes au Canada

La marque Chrysler est-elle en péril?

Est-ce que la marque Chrysler serait en péril ? C’est ce qu’avance un texte de l’ Associated Press , publié en marge de l’approbation des actionnaires de FCA à la fusion avec le groupe PSA. Alors que la fusion entre Peugeot et Fiat Chrysler est de plus en plus imminente, …