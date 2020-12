C’est le temps de prédire les véhicules nord-américains de l’année 2021!

Les finalistes des prix de la Voiture, du Véhicule utilitaire et du Camion de l’année 2021 en Amérique du Nord (NACTOY) viennent d’être annoncés par le jury au terme du plus récent processus de délibération.

C’est donc le moment de comparer les choix avec les véhicules de l’année du Guide de l’auto et de prédire les modèles qui seront couronnés le 11 janvier prochain. Sur lesquels misez-vous?

Voiture nord-américaine de l’année 2021 :

Le Guide de l’auto avait choisi la Polestar 2.

Véhicule utilitaire nord-américain de l’année 2021 :

Le Guide de l’auto avait choisi le Toyota RAV4 Prime.

Camion nord-américain de l’année 2021 :

Le Guide de l’auto avait choisi le quatuor composé des Chevrolet Tahoe et Suburban, GMC Yukon et Cadillac Escalade.

Rappelons que parmi la cinquantaine de journalistes automobiles canadiens et américains qui sont tous des membres indépendants du jury du NACTOY, on retrouve Antoine Joubert, Gabriel Gélinas et Marc Lachapelle du Guide de l’auto.

Rendez-vous le 11 janvier pour connaître les grands gagnants!