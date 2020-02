Cadillac Escalade 2021 : un intérieur amélioré et un moteur diesel

Cadillac a présenté la nouvelle mouture de son Escalade. Pour le constructeur, ce n’est pas un produit de conquête puisqu’il réalise déjà de très bonnes ventes, en particulier chez nos voisins du Sud.

Pour Cadillac, cette mise à jour a plutôt pour but de continuer sur cette bonne lancée et, si possible, d’aller chercher quelques parts de marché du côté des acheteurs de VUS de luxe.

Pas d’électrique… mais un diesel

Alors que beaucoup de rumeurs font état de l’arrivée d’un Escalade électrique ou hybride, c’est finalement une version diesel qui a été présentée.

Il s’agit du moteur 6 cylindres Duramax de 3 litres qui niche déjà sous le capot des camionnettes Silverado et Sierra ainsi que dans les Chevrolet Suburban et Tahoe. Ce bloc développe 277 chevaux et 460 livres-pied de couple.

Et si vous préférez l’essence, on retrouve évidemment le fameux V8 de 6,2 litres qui offre un couple identique au moteur diesel (460 lb-pi) mais 420 chevaux. Les deux moteurs sont associés à une boîte automatique à 10 rapports.

Du côté de la tenue de route, Cadillac annonce une nette amélioration grâce à l’utilisation d’une suspension indépendante à l’arrière. Un différentiel à glissement limité est d’ailleurs disponible en option (de série dans les modèles Sport et Platinum).

Cette nouvelle suspension peut recevoir des amortisseurs classiques (de série) ou deux systèmes optionnels. Le premier est le fameux système magnétique « MagneRide » qui optimise la conduite. Désormais plus réactif, il analyse la route tous les 2,5 cm à 95 km/h.

En plus du MagneRide classique, il est aussi possible de choisir une suspension MagneRide encore plus évoluée avec amortissement adaptatif à air. La suspension est capable de monter et de descendre en fonction des conditions rencontrées. Le système peut le faire automatiquement ou à la demande du conducteur.

Le nouvel Escalade peut également recevoir le système de conduite semi-autonome « Super Cruise » (en option) déjà disponible sur les CT4, CT5 et CT6. Le véhicule sera bientôt capable de changer de voie tout seul (sauf pour la CT6) lorsque l’on actionne le clignotant et que les conditions de circulation le permettent.

Un très bel habitacle

Le hasard faisant bien les choses, c’est un Escalade 2019 qui nous a conduits de l’aéroport jusqu’au centre technique de GM dans la banlieue de Detroit. Un bon moyen de comparer directement l’ancien modèle et le nouveau, exposé dans le Design Dome du constructeur.

Cela nous a permis de constater que les progrès dans l’habitacle sont notables. Cadillac a annoncé avoir beaucoup travaillé sur la qualité des matériaux et le design intérieur. Et force est de reconnaître que l’intérieur du nouvel Escalade est très réussi.

Grâce à un plancher plus plat, les occupants de la troisième rangée ont plus d’espace (26 centimètres) et les jambes moins pliées. Cadillac annonce aussi un confort accru des sièges de la deuxième rangée, mais il est encore trop tôt pour pouvoir l’affirmer.

Enfin, grâce à une disposition différente des suspensions, le plancher du coffre a été abaissé, ce qui a permis d’agrandir le volume de chargement lorsque la troisième rangée de sièges est utilisée.

Nouveau système multimédia et connectivité améliorée

Très fortement inspiré du concept Escala, le tableau de bord est surmonté par un grand écran OLED, une technologie qui n’a pas besoin de rétroéclairage et qui améliore le rendu des couleurs.

L’immense écran courbé mesure 38 pouces de diagonale. Il est divisé en trois parties distinctes. La partie centrale, qui fait face au conducteur, n’est pas tactile; en revanche, le petit écran situé à gauche et le grand écran à droite le sont tous les deux. Cadillac annonce une résolution supérieure à ce qui se fait dans l’industrie avec deux fois plus de pixels qu’une télévision 4K.

Face au conducteur, il est possible de modifier l’affichage à sa guise, et deux possibilités ont retenu notre attention. La première permet d’enclencher le mode Vision nocturne (optionnel) qui projette des images haute définition en provenance de la caméra avant.

La seconde est une fonction Réalité augmentée qui ajoute des indications à l’image projetée sur l’écran, comme des flèches lorsqu’un véhicule croise votre route par exemple. Cela dit, il n’est pas certain que les acheteurs québécois puissent profiter de cette technologie en hiver à cause de la neige et de la glace.

Pour occuper les occupants assis dans la deuxième rangée, Cadillac propose un système avec deux écrans indépendants qui peuvent afficher des vidéos, du son ou la navigation. Grâce à des prises USB et HDMI, on peut connecter ses propres appareils et envoyer le contenu d’un écran à l’autre très facilement. Le conducteur peut aussi décider d’allumer ou d’éteindre ces écrans s’il le juge nécessaire.

Cadillac mise sur le son

Le constructeur a lourdement insisté sur la qualité du système audio… sans nous permettre de l’essayer. Il est donc difficile d’émettre un avis sur ce point. Sachez tout de même que le véhicule dispose de 19 haut-parleurs de série pour améliorer le rendu dans l’habitacle.

Et en option, vous pouvez obtenir un modèle de luxe à 36 haut-parleurs, avec le son à 360°, qui égale paraît-il celui d’un studio d’enregistrement. Ce système audio est également capable de compenser le bruit extérieur en temps réel.

Selon Cadillac, le nouvel Escalade 2021 - dont le prix n’a pas encore été annoncé - sera disponible chez les concessionnaires à l’automne.

