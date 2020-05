Cadillac dévoile les prix de l’Escalade 2021

General Motors vient tout juste d’annoncer les prix et plusieurs détails sur l’équipement du Cadillac Escalade 2021 de nouvelle génération, qui est toujours censé arriver chez les concessionnaires cet automne malgré la crise de la COVID-19.

L’Escalade régulier se vendra à partir de 89 798 $. De son côté, l’Escalade ESV à empattement allongé exigera un déboursé minimal de 93 298 $. Dans les deux cas, on parle d’une augmentation de 2 100 $ par rapport l’édition 2020.

La gamme comprend cinq versions : Luxe, Luxe haut de gamme, Luxe haut de gamme Platinum, Sport et Sport Platinum (l’ancienne version de base a été éliminée). Quatre choix de jantes, neuf couleurs de peinture et plusieurs combinaisons de garnitures intérieures figurent au menu.

L’équipement de série du Cadillac Escalade 2021 comprend une interface numérique de 38 pouces au total (avec deux fois plus de pixels qu’un téléviseur 4K), un système de navigation avec réalité augmentée, des caméras avec vue à 360 degrés et une chaîne audio AKG à 19 haut-parleurs.

En option, on retrouve entre autres un système de divertissement aux places arrière avec écrans HD de 12,6 pouces, une chaîne à 36 haut-parleurs conçue exclusivement pour Cadillac et la technologie de conduite semi-autonome Super Cruise avec changement de voie automatisé.

Il est aussi possible d’ajouter à la suspension (maintenant indépendante à l’arrière) des amortisseurs pneumatiques adaptatifs capables de varier la garde au sol de 10 centimètres en tout.

Photo: General Motors

Sous le capot, le V8 de 6,2 litres développe toujours 420 chevaux et un couple de 460 livres-pied. Il y a cependant une nouvelle alternative : un turbodiesel Duramax à six cylindres en ligne de 3,0 litres, qui produit 277 chevaux et 460 livres-pied de couple. Les deux moteurs sont associés à une boîte automatique à 10 rapports.

Enfin, si vous voulez de l’espace, vous serez très bien servi, car le coffre est plus spacieux de 68% et le dégagement pour les jambes à l’arrière a augmenté de 41%. Et voici un chiffre renversant : 4 020 litres. C’est le volume utilitaire total de l’Escalade ESV quand tous les sièges sont repliés.

Sachez que le Cadillac Escalade 2021 peut être commandé dès maintenant en communiquant avec un concessionnaire de la marque. Il apparaît aussi dans la salle d’exposition virtuelle Cadillac Live, où les clients peuvent parler et poser des questions à un spécialiste des produits en plus d’explorer le véhicule dans les moindres détails.

En vidéo: le Cadillac Escalade 2021 s'en vient