Le Cadillac Escalade modifié de Sylvester Stallone est à vendre

Vous vous souvenez du Cadillac Escalade ESV que le quart-arrière étoile Tom Brady a fait modifier avant de le mettre en vente ce printemps au prix de 300 000 $ américains? Eh bien, l’acteur Sylvester Stallone en a un très semblable, concocté par la même compagnie californienne, Becker Automotive Design.

Il a décidé lui aussi de s’en départir en l’affichant à 350 000 $ – une vraie aubaine quand on pense que le véhicule lui a coûté 409 000 $!

L’Escalade ESV de « Sly » est allongé de 50 centimètres par rapport au modèle de production sortant. L’habitacle ultra luxueux regorge de cuir et de boiseries. Naturellement, on y retrouve aussi un gros écran de télé de 43 pouces. En fait, celui-ci sert de cloison entre les sièges avant et l’espace arrière.

Photo: Becker Automotive Design

Trois sièges médians avec assises repliables font face aux deux fauteuils arrière. Les occupants de ces derniers sont les plus choyés, ayant à portée de main des verres en cristal, des tables pliantes, des repose-pieds et des écrans de 12 pouces. Un système audio digne d’un cinéma maison accompagne le tout.

Bizarrement, le véhicule n’a roulé que 1 600 kilomètres, comme si l’acteur de 74 ans l’avait acheté sur un coup de tête, puis avait regretté sa décision. Pourtant, Stallone a bel et bien participé à sa conception, souhaitant profiter des meilleurs systèmes électroniques qui soient et d’un confort de roulement sans égal. Sur la page de l’annonce, il dit n’en avoir tout simplement plus besoin.

Photo: Becker Automotive Design

Pour ce qui est du Cadillac Escalade ESV 2021 de nouvelle génération lancé par GM en début d’année, il arrivera chez les concessionnaires canadiens cet automne avec un prix de base de 93 298 $. À vous de choisir!

