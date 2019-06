Chevrolet Silverado 1500 Duramax : le diesel est de retour

Chose promise, chose due. Lors du dévoilement de la nouvelle génération du Silverado 1500 l’année dernière, Chevrolet a confirmé le retour d’une motorisation diesel sous le capot.

Ça aura pris quelques mois, mais le Silverado équipé du nouveau moteur à six cylindres Duramax de 3,0 litres s’apprête à faire son arrivée au pays. Et avant même sa livraison chez les concessionnaires québécois, l’équipe du Guide de l’auto en a effectué un premier essai.

Remorquer sans (trop) consommer

Il fallait bien que Chevrolet riposte à Ram et à Ford avec une version à moteur diesel du Silverado. Dans un marché aussi payant et concurrentiel que celui des camionnettes pleine grandeur, pas le choix de suivre la parade.

Pour se faire, General Motors mise sur un bloc turbocompressé à six cylindres en ligne développant 277 chevaux et un couple de 460 livres-pied disponible à très bas régime. Avec ce moteur, on vise les propriétaires qui souhaitent remorquer, mais qui n’ont pas forcément envie de payer l’essence nécessaire au fonctionnement d’un gros V8.

Avec une capacité de remorquage de 9 300 livres, le Silverado 1500 Duramax n’a pas à rougir. Même avec un bateau ou une roulotte à l’arrière, le véhicule s’avère étonnamment à l’aise. Et quand vient le temps de rouler sans tracter quoi que ce soit, le fort couple du moteur diesel permet des accélérations dignes de ce nom.

Photo: Frédéric Mercier

Au-delà du moteur, Chevrolet a également travaillé fort pour faciliter la vie des conducteurs avec une panoplie de technologies rendant le remorquage moins pénible. Le Silverado est notamment livré de série avec une application intégrée à même le système multimédia qui s’assure de vous rappeler la marche à suivre pour installer une remorque de façon sécuritaire.

On propose également jusqu’à huit (!) caméras un peu partout sur le véhicule : le conducteur accède ainsi à pas moins de 15 prises de vue différentes afin de s’assurer de ne laisser aucun angle mort. Il est même possible d’installer une caméra derrière la remorque pour la rendre « invisible » à l’écran.

Chevrolet n’a pas encore dévoilé les cotes de consommation officielles de sa nouvelle motorisation diesel, mais on nous promet déjà de meilleurs chiffres que ceux du Ford F-150 diesel, qui sont de 10,8 L/100 km et ville et de 8,0 L/100 km sur route.

Photo: Frédéric Mercier

Un vrai camion

Peu importe le moteur choisi, le Chevrolet Silverado de nouvelle génération continue d’offrir un comportement tout ce qu’il y a de plus traditionnel. La camionnette fait appel à une suspension arrière à ressorts multilames à l’arrière, ce qui confère au véhicule un comportement digne d’un vrai camion.

Cela dit, Chevrolet a pris bien soin d’intégrer sa fameuse suspension magnétique à cette nouvelle génération du Silverado. Celle-ci n’est toutefois disponible qu’avec la variante High Country, plus coûteuse.

Avec le moteur diesel, ce sentiment de conduire un véhicule robuste est amplifié par une sonorité que l’on ne peut tout simplement pas obtenir avec un modèle à essence. Sur la route, le couple de 460 livres-pied, disponible à partir de seulement 1 500 tours/minute, permet des performances franchement surprenantes.

Comme toutes les variantes du Silverado, le 1500 Duramax adopte un design également assez conservateur. Certes, il y a cette imposante calandre que les amateurs de camionnettes affectionnent, mais à part cela, on est assez près de la génération sortante en matière de design.

Photo: Frédéric Mercier

C’est encore plus vrai à l’intérieur, où la camionnette américaine présente un habitacle sobre dans lequel le noir est à l’honneur et où le statu quo semble avoir été respecté. Comparez cela à l’habitacle d’un RAM 1500 et son écran vertical de 12 pouces, par exemple, et vous comprendrez que Chevrolet aurait vraiment pu faire quelque chose de plus excentrique avec son nouveau Silverado.

Photo: Frédéric Mercier

Cela dit, ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Les amateurs de camionnettes sont reconnus pour être assez traditionnels et cela explique certainement cette évolution prudente, voire timide.

Le Chevrolet Silverado 2020 est offert en huit versions, mais la variante de base Work Truck et les Custom, Custom Trail Boss et LT Trail Boss n’auront pas droit au moteur diesel. Celui-ci sera réservé aux Silverado LT, RST, LTZ et High Country, avec une facture qui variera selon le modèle choisi. Chevrolet a également confirmé que le diesel pourra être livré avec des variantes à deux roues motrices, et pas seulement avec des 4X4.

La version la moins onéreuse du Silverado équipé du moteur Duramax sera vendue à partir d’un peu plus de 47 000 $.