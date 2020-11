Véhicules de l'année du Guide de l'auto 2021 : voici les gagnants

L'année 2020 n'aura pas été de tout repos pour l'équipe du Guide de l'auto! Malgré une pandémie qui a forcé un arrêt temporaire de l'industrie automobile au printemps, nos journalistes ont réussi à faire l'essai de toutes les nouveautés importantes.

Alors que cette année plutôt spéciale tire à sa fin, il est maintenant le temps de décerner nos titres de véhicules de l'année. Pour ce faire, les membres de l'équipe du Guide ont tour à tour accordé des points aux modèles qu'ils considèrent avoir le plus marqué l'industrie automobile et leurs catégories respectives. Ces pointages ont ensuite été comptabilisés afin de déterminer les modèles gagnants.

Jusqu’à l'année dernière, les prix étaient décernés à la meilleure voiture et au meilleur VUS de l’année. Mais la catégorie des utilitaires sport étant de plus en plus variée, nous avons décidé d’ajouter une catégorie « camion de l’année » qui récompense une camionnette intermédiaire, pleine grandeur, ou un VUS bâti sur un châssis en échelle.

Sans plus attendre, voici donc les gagnants dans chacune de ces trois catégories.

La meilleure nouvelle voiture de l’année

Cette année, c’est la Polestar 2 qui remporte le titre de meilleure nouvelle voiture selon notre équipe.

Conduite par plusieurs membres du Guide de l'auto, la Polestar 2 se place avantageusement dans la catégorie des véhicules 100% électriques. Sa conduite sereine, sa polyvalence et ses bonnes performances ont également pesé dans la balance.

Derrière elle, on retrouve la nouvelle Acura TLX, ainsi que la Genesis G80.

La Polestar 2 succède ainsi à la Mazda3, la voiture victorieuse lors de la remise de prix de l'année dernière.

Le meilleur nouveau véhicule utilitaire de l’année

Le Toyota RAV4 Prime décroche la première position dans la catégorie des véhicules utilitaires sport.

Que ce soit pour son autonomie électrique, ses performances ou sa fiabilité prévue, le VUS japonais possède une telle avance sur la concurrence que le choix s’est imposé de lui-même.

Le RAV4 Prime a devancé le Ford Mustang Mach-E et le Nissan Rogue.

Il succède à la Kia Soul qui était montée sur la première marche du podium l'an dernier.

Le meilleur nouveau camion de l’année

Dans la catégorie des camions, il n'y a pas un gagnant, mais bien quatre! Ces véhicules appartiennent tous à la grande famille de General Motors. Il s’agit des Chevrolet Tahoe et Suburban, du GMC Yukon et du Cadillac Escalade.

Photo: General Motors

Nous avons décidé de regrouper ces VUS car ils reposent tous sur une plateforme commune, et peuvent combler les besoins des acheteurs dans une large gamme de prix et de versions.

Derrière eux, deux modèles se sont démarqués : le Ford F-150 récemment modifié et le redoutable Ram TRX à moteur Hellcat.

Nous n'avons pas retenu le Ford Bronco, car aucun membre de l'équipe de ne l'a conduit et qu'il n'arrivera pas sur nos routes avant le printemps 2021.

Pour savoir quels sont les meilleurs modèles dans chaque catégorie de véhicules, retrouvez l'intégralité de notre classement dans le Guide de l'auto 2021, en vente partout au Québec!