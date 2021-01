Essence ou diesel avec une camionnette?

J’aimerais savoir quels sont les avantages et inconvénients d’un moteur à essence comparativement à un moteur diesel dans une camionnette.

Bonjour Hugo,

Les constructeurs proposent dans leurs camionnettes une panoplie de choix mécaniques, permettant ainsi de rejoindre une clientèle aux besoins très variés. Cette année, uniquement avec le Ford F-150, il n’y a pas moins de six options mécaniques : le V6 de 3,3 litres, le V6 de 2,7 litres Ecoboost, le V6 de 3,0 litres Ecoboost, le V8 de 5,0 litres, de même que le turbodiesel PowerStroke de 3,0 litres et la motorisation hybride. À cela pourrait également s’ajouter une version survitaminée du V6 Ecoboost attribuée au F-150 Raptor.

Ces différentes options mécaniques s’accompagnent bien sûr de capacités diverses, permettant à l’acheteur de faire un choix plus éclairé en fonction de ses besoins et de ses désirs.

Maintenant, pourquoi l’option du diesel plutôt qu’un moteur à essence? Évidemment pour la consommation de carburant, bien que les V6 à essence soient de plus en plus économiques à la pompe. Par exemple, dans le cas de Ford, un V6 de 2,7 litres Ecoboost brûle environ un L/100 km de plus que le diesel, en utilisation normale. Or, dans un exercice de remorquage, la consommation du moteur à essence grimpe en flèche alors que celle du moteur diesel, tout dépendant de la charge, augmente au maximum d’environ 30%.

Il faut aussi attribuer au moteur diesel la force de son couple initial, le rendant très agréable au quotidien. Une motorisation qui ne semble jamais forcer et qui offre toujours un rendement optimisé, peu importe les conditions. En contrepartie, vous débourserez selon la version un supplément variant de 2 000 $ à 7 000 $ pour accéder au moteur diesel, ce qui s’accompagne de coûts d’entretien pratiquement doublés. Pensez aux vidanges d’huile, mais aussi au liquide d’urée servant à l’antipollution, qui accroît légèrement les coûts d’utilisation. Puis, selon la période de l’année, il arrive souvent qu’au Québec, le carburant diesel soit plus coûteux que l’essence.

Cela dit, le moteur diesel devient payant au fil des kilomètres. Plus vous roulez, plus il est rentable. Or, si vous ne parcourez que 15 000 ou 20 000 km par an, il se pourrait que vous n’y trouviez jamais votre compte par rapport à un V6 à essence.