Mercedes-Benz E300 diesel hybride: l’ultime paradoxe?

Depuis le scandale chez Volkswagen, l’offre des véhicules alimentés au diesel au Canada est devenue dérisoire. Même s’il s’avère fort polluant, ce type de combustible demeure efficace, offrant entre autres un meilleur couple à bas régime ainsi qu’une meilleure efficacité en remorquage.

Et si le diesel était jumelé à une technologie hybride rechargeable? C’est de façon audacieuse que Mercedes-Benz présente en Europe une voiture où le diesel et l’électricité vivent en symbiose.

Voici comment s'est déroulé notre essai de la nouvelle Mercedes-Benz E300de 2021, dont la commercialisation n’est pas prévue au Canada.

Photo: Louis-Philippe Blanchette

La puissance et la conduite

La Mercedes-Benz E300de offre une conduite très agréable. Son moteur diesel à quatre cylindres de 2,0 litres offre une puissance de 194 chevaux. Une fois combinée au moteur électrique, la E300de déballe un total de 306 chevaux ainsi qu’un couple impressionnant de 516 pieds-livres.

La puissance est envoyée aux roues arrière et s’harmonise grâce à une transmission automatique à 9 rapports 9G-TRONIC. Notez que pour ce modèle, la densité de la batterie est de 13,5 kWh. Ce qui rend l'expérience de conduite différente de celle d’une classe E ordinaire, c’est le boost électrique qui permet de plus vives accélérations. Lorsqu’on est à bord d’une classe E, on ne s’attend pas nécessairement à ce que le véhicule nous propulse à toute vitesse vers l’avant, puisqu’en général, il s’agit d’une voiture qui priorise le confort au-delà des performances. Toutefois, lors des premières secondes d’accélération à bord de la E300de, on comprend que quelque chose est différent.

Photo: Louis-Philippe Blanchette

En ligne droite, le véhicule franchit le cap du 0-100 km/h en 5,9 secondes. Même s’il ne s’agit pas d’un véhicule à l’allure sportive, l'accélération initiale fera certainement décrocher un sourire à son conducteur!

N’oublions pas que les moteurs électriques sont réputés pour leurs franches accélérations, grâce entre autres au principe du couple instantané. À l'opposé, les moteurs diesel offrent généralement un meilleur couple que les moteurs à essence. C’est donc cette étrange combinaison qui rend l’expérience de conduite de la E300de si exaltante.

Comme c’est habituellement le cas chez Mercedes, la conduite est sophistiquée et très agréable. Cependant, contrairement à un véhicule 100% électrique, la E300de n’est pas aussi discrète et silencieuse. Néanmoins, grâce à une insonorisation de qualité, l’expérience est relativement paisible.

Autonomie électrique

Avec une charge complète, la Mercedes-Benz E300de peut franchir quelques dizaines de kilomètres sans une goutte d’essence. Les standards européens WLTP annoncent une autonomie de 54 kilomètres avant que le moteur diesel ne prenne le relais.

Photo: Louis-Philippe Blanchette

La E300de est un véhicule assez lourd. Pesant 1925 kg (soit environ 4243 lbs), on pourrait croire que le véhicule consomme beaucoup de carburant. Toutefois, pour une voiture de ce poids, la consommation est assez raisonnable. Après un essai sur une distance d’environ 800 kilomètres, nous avons mesuré une consommation de 5,8 L/100 km.

Durant notre essai, la batterie n’était pas toujours chargée. Les conducteurs qui ne franchissent que de courtes distances tous les jours et qui peuvent charger leur véhicule quotidiennement pourraient théoriquement rouler sans presque jamais consommer de diesel.

Voici donc un exemple un peu plus concret. Pour un voyage de 100 kilomètres, le véhicule pourrait techniquement vous transporter sur une distance de 54 kilomètres en mode électrique seulement. Cela vous laisserait donc avec une distance restante de 46 kilomètres, à parcourir avec l’utilisation du moteur diesel. Donc, la moyenne combinée de la consommation pour cet exemple tournerait autour de 3,5 L/100 km.

Pour ce qui est de la recharge, une prise européenne régulière nécessitera 5 heures et 43 minutes pour atteindre l’autonomie électrique complète. Avec une borne de niveau 2, la recharge de la batterie prendra plus ou moins 2 heures et 47 minutes.

Photo: Louis-Philippe Blanchette

Un intérieur confortable et technologique

La Mercedes-Benz E300de est non seulement très agréable à conduire, elle est aussi débordante de technologie. Faisant face au conducteur, on retrouve entre autres deux grands écrans de 12,3 pouces. Le fameux système audio Burmester (en option) améliore définitivement l’expérience de conduite.

Un ajout intéressant est l’application mobile Mercedes Me. Elle permet au propriétaire du véhicule de contrôler le système de climatisation, via son téléphone intelligent. Il est important de mentionner que le système de climatisation n’est pas dépendant du moteur diesel. Cela permet donc à son usager de contrôler ledit système lorsque le véhicule est en mode électrique. Toutefois, il faudra tout de même être prudent, car le si le véhicule n’est pas branché, l'utilisation de la climatisation pourrait réduire drastiquement l’autonomie électrique du véhicule.

La Mercedes-Benz E300de offre à ses passagers le même niveau de confort que les autres modèles de la gamme. Cependant, il faut vivre avec un espace réduit au niveau du coffre arrière, car l’addition d’une batterie vient empiéter sur le volume de chargement.

Photo: Louis-Philippe Blanchette

Un futur contestable pour les hybrides diesel

Avec son économie, sa puissance ainsi que son confort, la Mercedes-Benz E300de offre tout ce qu’on peut rechercher chez un véhicule hybride. Pourrions-nous un jour voir cette version débarquer au Canada? Permettez-nous d’en douter.

Le véhicule à l’essai était en vente à un prix de 62 800€ en Finlande. En dollars canadiens, on dépasse donc les 90 000 $. De plus, n’oublions pas qu’en fonction du pays, les prix peuvent varier selon les réglementations et les différentes taxes sur le diesel.

Si ce type de véhicule était disponible au Canada, pourriez-vous en considérer l’achat?

En vidéo: Antoine Joubert présente la Mercedes-Benz Classe E familiale