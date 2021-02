Pourquoi il n'existe aucun véhicule diesel AWD à boîte manuelle?

Pourquoi il n’y a aucun véhicule qui soit livré avec un moteur diesel, une boîte manuelle et un rouage intégral? Il me semble que ce serait le véhicule idéal. Il doit bien y avoir une raison?

Bonjour Julien,

Tous les constructeurs automobiles rêvent de fabriquer le véhicule idéal. Le problème, c'est qu'il est différent pour chaque individu ou presque...Et si cette configuration n'existe pas sur notre marché, c'est probablement parce qu'un trop petit nombre de personnes achèterait un véhicule diesel, à boîte manuelle doté de quatre roues motrices.

Cela dit, il est tout de même possible d'acheter un véhicule diesel avec le rouage intégral. La majorité sont des VUS comme les modèles pleine grandeur de GM (Chevrolet Suburban, Tahoe, GMC Yukon et Cadillac Escalade), le Jeep Wrangler, mais aussi le Range Rover et le Range Rover Sport. On retrouve également cette configuration dans des camionnettes comme les Chevrolet Silverado et Colorado, les GMC Sierra et Canyon, le Ram 1500 Ecodiesel, le Jeep Gladiator ou le Ford F-150.

Photo: Frédéric Mercier

En ce qui concerne la boîte manuelle, elle est actuellement en voie de disparition et les clients s'en détournent année après année. Même en Europe, où ce type de transmission est beaucoup plus populaire qu'en Amérique du Nord, on observe une augmentation notable de la popularité de la boîte automatique.

Dans le cas qui vous concerne, le seul moyen de vous procurer le véhicule de vos rêves (diesel, manuel et à rouage intégral), c'est d'importer un modèle européen âgé de 15 ans et plus...avec toutes les difficultés que cela implique. Les moteurs diesels étant omniprésents, le choix est immense là-bas. Mais en plus des difficultés pour faire venir le véhicule, il faut aussi se procurer des pièces pour l'entretien ou la réparation, ce qui est plus long et compliqué que pour un véhicule vendu chez nous.

